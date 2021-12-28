***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 875.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 175.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 240.000.000 TL'ye çıkarılması işleminde 1 TL nominal değerli pay 3,50 TL'den primli olarak halka arz edilmiş olup, 65.000.000 TL nominal değerli artırım tutarını temsil eden paylar karşılığında Halka arz süresi (16.09.2021- 17.09.2021) içinde 227.500.000 TL nakit girişi sağlanmıştır.Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, karar verilmiştir.EK: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986757BIST