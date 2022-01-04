***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.12.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar " başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin uygunluk görüşü alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (04.01.2022) müracaat edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988613BIST