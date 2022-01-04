***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.01.2022 14:44
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.12.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar " başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin uygunluk görüşü alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (04.01.2022) müracaat edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988613
BIST
15:401.939
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BIST En Aktif Hisseler15:40
|CRFSA
|46,22
|5.168.598
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
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|KRSTL
|3,10
|56.670.508
|% 9,93
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|TSPOR
|7,32
|325.621.001
|% 9,91
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|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
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|BAGFS
|16,69
|68.112.535
|% -5,71
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|KUYAS
|5,32
|16.430.242
|% -4,83
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|AKGRT
|9,70
|11.900.244
|% -4,15
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|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
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|THYAO
|22,84
|1.975.678.119
|% 4,58
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|EREGL
|29,94
|1.405.763.823
|% 2,39
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|GARAN
|11,46
|1.390.469.093
|% 0,00
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|SASA
|55,15
|1.305.578.100
|% 3,57
|
|SISE
|14,19
|957.468.407
|% 2,38
|
|YKBNK
|3,45
|700.288.943
|% -0,29
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|EKGYO
|2,25
|381.277.213
|% 0,90
|
|GARAN
|11,46
|1.390.469.093
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|63.643.836
|% 7,02
|
|IHGZT
|0,74
|69.460.295
|% -2,63
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,3881
|13,4107
|% 2,62
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|Euro
|15,0873
|15,1305
|% 2,22
|
|Sterlin
|17,9858
|18,0760
|% 2,22
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|Frank
|14,5069
|14,5943
|% 2,18
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|Riyal
|3,5512
|3,5690
|% 2,09
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|15:40
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,10
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|Altın Gr.
|773
|773
|14,19
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|Cumhuriyet
|5.148
|5.226
|66,00
|
|Tam
|5.118
|5.252
|64,52
|
|Yarım
|2.474
|2.540
|31,21
|
|Çeyrek
|1.241
|1.270
|15,61
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|9,75
|9,77
|0,11
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|B. Petrol
|79,12
|79,12
|0,14
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