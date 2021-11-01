***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 928.966.289 705.014.399 319.708.256 222.794.844Satışların Maliyeti28 -678.794.705 -562.406.886 -222.463.222 -176.320.427TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)250.171.584 142.607.513 97.245.034 46.474.417BRÜT KAR (ZARAR)250.171.584 142.607.513 97.245.034 46.474.417Genel Yönetim Giderleri29-30 -28.177.014 -13.475.753 -16.793.553 -5.329.848Pazarlama Giderleri29-30 -140.297.977 -111.184.302 -50.710.458 -38.903.790Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 12.213.304 14.362.081 4.395.481 5.525.205Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -74.616.540 -28.487.445 -26.805.396 -10.500.285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.293.357 3.822.094 7.331.108 -2.734.301Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 427.806 605.047 154.055 292.383FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.721.163 4.427.141 7.485.163 -2.441.918Finansman Gelirleri34 6.985.865 1.084.868 3.054.458 666.061Finansman Giderleri33 -15.794.516 -13.527.318 -4.860.350 143.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.912.512 -8.015.309 5.679.271 -1.632.785Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -3.726.069 537.084 -2.090.338 -1.711.994Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -8.393.956 -1.542.101 -2.843.841 -566.851Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 4.667.887 2.079.185 753.503 -1.145.143SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37 7.186.443 -7.478.225 3.588.933 -3.344.779DÖNEM KARI (ZARARI)37 7.186.443 -7.478.225 3.588.933 -3.344.779Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.186.443 -7.478.225 3.588.933 -3.344.779Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 0,04100000 -0,04300000 -0,02000000 0,01900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.645.768 70.099.001Dönem Karı (Zararı)37 7.186.443 -7.478.225Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.186.443 -7.478.225Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.184.712 23.829.414Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 16.379.096 12.545.814Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.978.366 3.312.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 3.711.004 2.525.684Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 -709.424Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.976.786 786.462Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.732.674 8.947.565Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -5.442.828 -1.084.868Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 3.710.154 10.032.433Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 3.726.069 -537.084Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-166.145 -439.027Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -166.145 -439.027İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.542.229 49.672.596Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.504.938 -8.552.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 1.504.938 -8.552.679Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler38.593 41.440.998İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 38.593 41.440.998Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -26.019.571 -61.728.573Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 -1.154.713 -2.037.648Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.337.682 78.833.813İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 2.337.682 78.833.813Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 2.312.629 1.270.038Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -582.817İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26 -582.817Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 1.438.213 1.029.464İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.828.926 66.023.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -2.487.205 -2.284.582Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler26 12.029.796 7.938.637Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -8.056.890 -1.524.953Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 1.331.141 -53.886YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.962.667 -14.200.118Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri197.907 732.203Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri197.907 732.203Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.160.574 -14.932.321Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18 -27.950.614 -14.909.586Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -1.209.960 -22.735Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI215.447.070 -13.846.090Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri227.500.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 227.500.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.785.604 -4.898.525Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -13.785.604 -4.898.525Ödenen Faiz33 -3.710.154 -10.032.433Alınan Faiz34 5.442.828 1.084.868YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)203.130.171 42.052.793NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)203.130.171 42.052.793DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 69.756.818 24.104.038DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 272.886.989 66.156.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 272.886.989 69.756.818Ticari Alacaklar10 46.604.756 48.109.694İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 0 16.011İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 46.604.756 48.093.683Diğer Alacaklar11 3.086.543 3.211.191İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 58.676 2.464.070İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.027.867 747.121Stoklar13 272.588.064 246.568.493Peşin Ödenmiş Giderler24 9.168.582 9.358.545İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24-38 53.298 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 9.115.284 9.358.545ARA TOPLAM604.334.934 377.004.741TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR604.334.934 377.004.741DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 547.512 461.457İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 547.512 461.457Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 13.181.000 13.181.000Maddi Duran Varlıklar18 152.651.556 140.784.350Kullanım Hakkı Varlıkları15 92.060.806 66.020.374Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.414.731 532.223Peşin Ödenmiş Giderler24 1.344.676 0Ertelenmiş Vergi Varlığı36 16.774.668 11.083.169TOPLAM DURAN VARLIKLAR277.974.949 232.062.573TOPLAM VARLIKLAR882.309.883 609.067.314KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 22.251.560 23.906.856Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.980.589 14.288.438İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 16.980.589 14.288.438Diğer Finansal Yükümlülükler17.299.116 14.542.713Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler15 17.299.116 14.542.713Ticari Borçlar254.846.115 252.508.433İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 2.188.400 1.739.410İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 252.657.715 250.769.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 9.833.537 7.520.908Diğer Borçlar11 1.356.564 29.673İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 1.354.064 21.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.500 8.673Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 1.554.278 116.065İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24-38 0 4.006İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 1.554.278 112.059Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 2.729.569 2.392.503Kısa Vadeli Karşılıklar3.026.889 2.188.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.026.889 2.188.690Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 11.841.976 2.215.015ARA TOPLAM341.720.193 319.709.294TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER341.720.193 319.709.294UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 14.725.805 29.548.264Diğer Finansal Yükümlülükler85.873.122 57.612.308Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler15 85.873.122 57.612.308Diğer Borçlar11 29.255 25.005Uzun Vadeli Karşılıklar10.560.905 9.821.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 7.362.920 5.914.367Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 3.197.985 3.907.409Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 4.774.196 4.104.036Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 2.402.835 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER118.366.118 101.111.389TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER460.086.311 420.820.683ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar422.223.572 188.246.631Ödenmiş Sermaye27 240.000.000 175.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 162.500.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.913.677 35.623.179Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.913.677 35.623.179Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 37.026.603 37.026.603Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -2.112.926 -1.403.424Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 1.868.828 1.196.952Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -24.245.376 -38.751.343Net Dönem Karı veya Zararı37 7.186.443 15.177.843TOPLAM ÖZKAYNAKLAR422.223.572 188.246.631TOPLAM KAYNAKLAR882.309.883 609.067.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 30.959.074 -837.231 1.196.952 -52.299.902 13.548.559 167.567.452Transferler27 13.548.559 -13.548.559Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -654.818 -7.478.225 -8.133.043Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 30.959.074 -1.492.049 1.196.952 -38.751.343 -7.478.225 159.434.409 159.434.409Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 37.026.603 -1.403.424 1.196.952 -38.751.343 15.177.843 188.246.631Transferler27 671.876 14.505.967 -15.177.843Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -709.502 7.186.443 6.476.941Sermaye Arttırımı27 65.000.000 162.500.000 227.500.000Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 162.500.000 37.026.603 -2.112.926 1.868.828 -24.245.376 7.186.443 422.223.572 422.223.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37 7.186.443 -7.478.225 3.588.933 -3.344.779DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-709.502 -654.818 -371.650 -258.836Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22-27 -1.062.954 -818.521 -495.532 -323.545Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler353.452 163.703 123.882 64.709Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27-36 353.452 163.703 123.882 64.709Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-709.502 -654.818 -371.650 -258.836TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.476.941 -8.133.043 3.217.283 -3.603.615Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.476.941 -8.133.043 3.217.283 -3.603.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973571BIST