***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:28
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 928.966.289 705.014.399 319.708.256 222.794.844
Satışların Maliyeti
28 -678.794.705 -562.406.886 -222.463.222 -176.320.427
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
250.171.584 142.607.513 97.245.034 46.474.417
BRÜT KAR (ZARAR)
250.171.584 142.607.513 97.245.034 46.474.417
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -28.177.014 -13.475.753 -16.793.553 -5.329.848
Pazarlama Giderleri
29-30 -140.297.977 -111.184.302 -50.710.458 -38.903.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 12.213.304 14.362.081 4.395.481 5.525.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -74.616.540 -28.487.445 -26.805.396 -10.500.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.293.357 3.822.094 7.331.108 -2.734.301
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 427.806 605.047 154.055 292.383
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.721.163 4.427.141 7.485.163 -2.441.918
Finansman Gelirleri
34 6.985.865 1.084.868 3.054.458 666.061
Finansman Giderleri
33 -15.794.516 -13.527.318 -4.860.350 143.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.912.512 -8.015.309 5.679.271 -1.632.785
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -3.726.069 537.084 -2.090.338 -1.711.994
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -8.393.956 -1.542.101 -2.843.841 -566.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 4.667.887 2.079.185 753.503 -1.145.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37 7.186.443 -7.478.225 3.588.933 -3.344.779
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 7.186.443 -7.478.225 3.588.933 -3.344.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.186.443 -7.478.225 3.588.933 -3.344.779
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 0,04100000 -0,04300000 -0,02000000 0,01900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.645.768 70.099.001
Dönem Karı (Zararı)
37 7.186.443 -7.478.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.186.443 -7.478.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.184.712 23.829.414
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 16.379.096 12.545.814
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.978.366 3.312.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.711.004 2.525.684
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 -709.424
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.976.786 786.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.732.674 8.947.565
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -5.442.828 -1.084.868
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 3.710.154 10.032.433
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 3.726.069 -537.084
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-166.145 -439.027
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -166.145 -439.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.542.229 49.672.596
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.504.938 -8.552.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.504.938 -8.552.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.593 41.440.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 38.593 41.440.998
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -26.019.571 -61.728.573
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -1.154.713 -2.037.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.337.682 78.833.813
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.337.682 78.833.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 2.312.629 1.270.038
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -582.817
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -582.817
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 1.438.213 1.029.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.828.926 66.023.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -2.487.205 -2.284.582
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
26 12.029.796 7.938.637
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -8.056.890 -1.524.953
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 1.331.141 -53.886
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.962.667 -14.200.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.907 732.203
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.907 732.203
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.160.574 -14.932.321
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -27.950.614 -14.909.586
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.209.960 -22.735
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
215.447.070 -13.846.090
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
227.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 227.500.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.785.604 -4.898.525
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -13.785.604 -4.898.525
Ödenen Faiz
33 -3.710.154 -10.032.433
Alınan Faiz
34 5.442.828 1.084.868
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
203.130.171 42.052.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
203.130.171 42.052.793
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 69.756.818 24.104.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 272.886.989 66.156.831
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 272.886.989 69.756.818
Ticari Alacaklar
10 46.604.756 48.109.694
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 0 16.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 46.604.756 48.093.683
Diğer Alacaklar
11 3.086.543 3.211.191
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 58.676 2.464.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.027.867 747.121
Stoklar
13 272.588.064 246.568.493
Peşin Ödenmiş Giderler
24 9.168.582 9.358.545
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 53.298 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 9.115.284 9.358.545
ARA TOPLAM
604.334.934 377.004.741
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
604.334.934 377.004.741
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 547.512 461.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 547.512 461.457
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 13.181.000 13.181.000
Maddi Duran Varlıklar
18 152.651.556 140.784.350
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 92.060.806 66.020.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.414.731 532.223
Peşin Ödenmiş Giderler
24 1.344.676 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 16.774.668 11.083.169
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
277.974.949 232.062.573
TOPLAM VARLIKLAR
882.309.883 609.067.314
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 22.251.560 23.906.856
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.980.589 14.288.438
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 16.980.589 14.288.438
Diğer Finansal Yükümlülükler
17.299.116 14.542.713
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
15 17.299.116 14.542.713
Ticari Borçlar
254.846.115 252.508.433
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 2.188.400 1.739.410
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 252.657.715 250.769.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 9.833.537 7.520.908
Diğer Borçlar
11 1.356.564 29.673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 1.354.064 21.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.500 8.673
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 1.554.278 116.065
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24-38 0 4.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 1.554.278 112.059
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 2.729.569 2.392.503
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.026.889 2.188.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.026.889 2.188.690
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 11.841.976 2.215.015
ARA TOPLAM
341.720.193 319.709.294
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
341.720.193 319.709.294
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 14.725.805 29.548.264
Diğer Finansal Yükümlülükler
85.873.122 57.612.308
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
15 85.873.122 57.612.308
Diğer Borçlar
11 29.255 25.005
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.560.905 9.821.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 7.362.920 5.914.367
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 3.197.985 3.907.409
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 4.774.196 4.104.036
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 2.402.835 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.366.118 101.111.389
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
460.086.311 420.820.683
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
422.223.572 188.246.631
Ödenmiş Sermaye
27 240.000.000 175.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 162.500.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.913.677 35.623.179
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.913.677 35.623.179
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 37.026.603 37.026.603
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.112.926 -1.403.424
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.868.828 1.196.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -24.245.376 -38.751.343
Net Dönem Karı veya Zararı
37 7.186.443 15.177.843
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
422.223.572 188.246.631
TOPLAM KAYNAKLAR
882.309.883 609.067.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 30.959.074 -837.231 1.196.952 -52.299.902 13.548.559 167.567.452
Transferler
27 13.548.559 -13.548.559
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -654.818 -7.478.225 -8.133.043
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 30.959.074 -1.492.049 1.196.952 -38.751.343 -7.478.225 159.434.409 159.434.409
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 37.026.603 -1.403.424 1.196.952 -38.751.343 15.177.843 188.246.631
Transferler
27 671.876 14.505.967 -15.177.843
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -709.502 7.186.443 6.476.941
Sermaye Arttırımı
27 65.000.000 162.500.000 227.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 162.500.000 37.026.603 -2.112.926 1.868.828 -24.245.376 7.186.443 422.223.572 422.223.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 7.186.443 -7.478.225 3.588.933 -3.344.779
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-709.502 -654.818 -371.650 -258.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22-27 -1.062.954 -818.521 -495.532 -323.545
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
353.452 163.703 123.882 64.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27-36 353.452 163.703 123.882 64.709
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-709.502 -654.818 -371.650 -258.836
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.476.941 -8.133.043 3.217.283 -3.603.615
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.476.941 -8.133.043 3.217.283 -3.603.615
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973571
BIST