***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.298.811.232 983.951.509Satışların Maliyeti28 -951.704.704 -758.544.678TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)347.106.528 225.406.831BRÜT KAR (ZARAR)347.106.528 225.406.831Genel Yönetim Giderleri29-30 -35.949.957 -17.545.652Pazarlama Giderleri29-30 -194.893.275 -148.070.289Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 14.378.682 23.560.051Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -92.830.521 -53.179.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.811.457 30.171.466Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 11.935.425 3.460.907FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)49.746.882 33.632.373Finansman Gelirleri34 23.329.998 2.148.200Finansman Giderleri33 -45.752.964 -18.607.810SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.323.916 17.172.763Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -6.912.096 -1.994.920Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -12.051.284 -3.951.873Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 5.139.188 1.956.953SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37 20.411.820 15.177.843DÖNEM KARI (ZARARI)37 20.411.820 15.177.843Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.411.820 15.177.843Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayı) 37 0,10600000 0,08700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.870.775 79.397.221Dönem Karı (Zararı)37 20.411.820 15.177.843Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.181.923 30.648.548Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 23.315.925 15.979.603Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.331.669Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler32 -1.331.669Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.218.455 4.605.174Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 2.851.029 3.216.032Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 -569.487 246.203Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12.936.913 1.142.939Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.692.312 11.215.681Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -14.519.417 -1.954.868Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 4.827.105 13.170.549Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.919.000 -1.100.531Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32 -10.919.000 -1.100.531Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 6.912.096 1.994.920Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-653.241 -714.630Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -653.241 -714.630İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-35.353.654 38.544.792Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 8.059.957 -34.139.969Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.139.227 73.974.964Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -72.617.771 -79.622.482Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 -13.279.807 -3.439.421Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 27.332.854 79.809.897Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 2.656.854 1.268.553Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 360.311 -128.037Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 1.381.409 -363.395İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.613.312 1.184.682Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 9.613.312 1.184.682Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.240.089 84.371.183Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -2.838.432 -2.988.879Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -11.272.432 -1.985.083YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.519.651 -17.356.760Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri787.647 4.937.603Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri787.647 4.937.603Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.307.298 -22.294.363Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -34.569.958 -22.234.378Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -1.737.340 -59.985FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI220.968.340 -16.387.681Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri227.500.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 227.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -16.223.972 -5.172.000Ödenen Faiz33 -4.827.105 -13.170.549Alınan Faiz34 14.519.417 1.954.868YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)180.577.914 45.652.780NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)180.577.914 45.652.780DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 69.756.818 24.104.038DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 250.334.732 69.756.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 250.334.732 69.756.818Ticari Alacaklar10 40.049.737 48.109.694İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 16.011İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 40.049.737 48.093.683Diğer Alacaklar11 2.016.750 3.211.191İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 39.278 2.464.070İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.977.472 747.121Stoklar13 319.186.264 246.568.493Peşin Ödenmiş Giderler24 20.788.095 9.358.545İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24-38 44.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 20.743.851 9.358.545ARA TOPLAM632.375.578 377.004.741TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR632.375.578 377.004.741DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 516.671 461.457Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 24.100.000 13.181.000Maddi Duran Varlıklar18 152.411.042 140.784.350Kullanım Hakkı Varlıkları15 94.619.325 66.020.374Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.762.497 532.223Peşin Ödenmiş Giderler24 1.850.257Ertelenmiş Vergi Varlığı36 17.524.491 11.083.169TOPLAM DURAN VARLIKLAR292.784.283 232.062.573TOPLAM VARLIKLAR925.159.861 609.067.314KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8-15 43.291.592 38.449.569Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 14.242.517 14.288.438Ticari Borçlar10 279.841.287 252.508.433İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 1.230.792 1.739.410İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 278.610.495 250.769.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 10.177.762 7.520.908Diğer Borçlar11 385.734 29.673İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 383.234 21.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.500 8.673Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 1.497.474 116.065İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24-38 2.127 4.006İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 1.495.347 112.059Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 3.171.355 2.392.503Kısa Vadeli Karşılıklar1.933.544 2.188.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.933.544 2.188.690Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 10.226.437 2.215.015ARA TOPLAM364.767.702 319.709.294TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER364.767.702 319.709.294UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8-15 107.676.361 87.160.572Diğer Borçlar11 29.255 25.005Uzun Vadeli Karşılıklar10.598.425 9.821.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 7.260.503 5.914.367Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 3.337.922 3.907.409Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 5.105.512 4.104.036Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 1.601.890TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER125.011.443 101.111.389TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER489.779.145 420.820.683ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar435.380.716 188.246.631Ödenmiş Sermaye27 240.000.000 175.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 162.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.845.444 35.623.179Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.845.444 35.623.179Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 37.026.603 37.026.603Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -2.181.159 -1.403.424Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 1.868.828 1.196.952Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -24.245.376 -38.751.343Net Dönem Karı veya Zararı37 20.411.820 15.177.843TOPLAM ÖZKAYNAKLAR435.380.716 188.246.631TOPLAM KAYNAKLAR925.159.861 609.067.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 30.959.074 -837.231 1.196.952 -52.299.902 13.548.559 167.567.452 167.567.452Transferler27 13.548.559 -13.548.559Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 6.067.529 -566.193 15.177.843 20.679.179 20.679.179Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 37.026.603 -1.403.424 1.196.952 -38.751.343 15.177.843 188.246.631 188.246.631Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 37.026.603 -1.403.424 1.196.952 -38.751.343 15.177.843 188.246.631 188.246.631Transferler27 671.876 14.505.967 -15.177.843Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -777.735 20.411.820 19.634.085 19.634.085Sermaye Arttırımı27 65.000.000 162.500.000 227.500.000 227.500.000Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 162.500.000 37.026.603 -2.181.159 1.868.828 -24.245.376 20.411.820 435.380.716 435.380.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37 20.411.820 15.177.843DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-777.735 5.501.336Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18-27 6.386.873Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22-27 -1.078.393 -707.742Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27-36 300.658 -177.795Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27-36 300.658 -177.795Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-777.735 5.501.336TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.634.085 20.679.179Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.634.085 20.679.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004859BIST