***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2022 20:33
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 1.298.811.232 983.951.509
Satışların Maliyeti
28 -951.704.704 -758.544.678
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
347.106.528 225.406.831
BRÜT KAR (ZARAR)
347.106.528 225.406.831
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -35.949.957 -17.545.652
Pazarlama Giderleri
29-30 -194.893.275 -148.070.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 14.378.682 23.560.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -92.830.521 -53.179.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.811.457 30.171.466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 11.935.425 3.460.907
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.746.882 33.632.373
Finansman Gelirleri
34 23.329.998 2.148.200
Finansman Giderleri
33 -45.752.964 -18.607.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.323.916 17.172.763
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -6.912.096 -1.994.920
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -12.051.284 -3.951.873
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 5.139.188 1.956.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37 20.411.820 15.177.843
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 20.411.820 15.177.843
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.411.820 15.177.843
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayı) 37 0,10600000 0,08700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.870.775 79.397.221
Dönem Karı (Zararı)
37 20.411.820 15.177.843
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.181.923 30.648.548
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 23.315.925 15.979.603
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.331.669
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.331.669
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.218.455 4.605.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.851.029 3.216.032
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 -569.487 246.203
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.936.913 1.142.939
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.692.312 11.215.681
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -14.519.417 -1.954.868
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.827.105 13.170.549
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.919.000 -1.100.531
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 -10.919.000 -1.100.531
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 6.912.096 1.994.920
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-653.241 -714.630
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -653.241 -714.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.353.654 38.544.792
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.059.957 -34.139.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.139.227 73.974.964
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -72.617.771 -79.622.482
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -13.279.807 -3.439.421
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 27.332.854 79.809.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 2.656.854 1.268.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 360.311 -128.037
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 1.381.409 -363.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.613.312 1.184.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 9.613.312 1.184.682
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.240.089 84.371.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -2.838.432 -2.988.879
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -11.272.432 -1.985.083
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.519.651 -17.356.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
787.647 4.937.603
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
787.647 4.937.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.307.298 -22.294.363
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -34.569.958 -22.234.378
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.737.340 -59.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
220.968.340 -16.387.681
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
227.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 227.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -16.223.972 -5.172.000
Ödenen Faiz
33 -4.827.105 -13.170.549
Alınan Faiz
34 14.519.417 1.954.868
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
180.577.914 45.652.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
180.577.914 45.652.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 69.756.818 24.104.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 250.334.732 69.756.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 250.334.732 69.756.818
Ticari Alacaklar
10 40.049.737 48.109.694
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 16.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 40.049.737 48.093.683
Diğer Alacaklar
11 2.016.750 3.211.191
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 39.278 2.464.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.977.472 747.121
Stoklar
13 319.186.264 246.568.493
Peşin Ödenmiş Giderler
24 20.788.095 9.358.545
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 44.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 20.743.851 9.358.545
ARA TOPLAM
632.375.578 377.004.741
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
632.375.578 377.004.741
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 516.671 461.457
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 24.100.000 13.181.000
Maddi Duran Varlıklar
18 152.411.042 140.784.350
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 94.619.325 66.020.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.762.497 532.223
Peşin Ödenmiş Giderler
24 1.850.257
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 17.524.491 11.083.169
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
292.784.283 232.062.573
TOPLAM VARLIKLAR
925.159.861 609.067.314
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8-15 43.291.592 38.449.569
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 14.242.517 14.288.438
Ticari Borçlar
10 279.841.287 252.508.433
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 1.230.792 1.739.410
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 278.610.495 250.769.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 10.177.762 7.520.908
Diğer Borçlar
11 385.734 29.673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 383.234 21.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.500 8.673
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 1.497.474 116.065
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24-38 2.127 4.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 1.495.347 112.059
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 3.171.355 2.392.503
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.933.544 2.188.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.933.544 2.188.690
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 10.226.437 2.215.015
ARA TOPLAM
364.767.702 319.709.294
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
364.767.702 319.709.294
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8-15 107.676.361 87.160.572
Diğer Borçlar
11 29.255 25.005
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.598.425 9.821.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 7.260.503 5.914.367
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 3.337.922 3.907.409
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 5.105.512 4.104.036
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 1.601.890
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.011.443 101.111.389
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
489.779.145 420.820.683
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
435.380.716 188.246.631
Ödenmiş Sermaye
27 240.000.000 175.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 162.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.845.444 35.623.179
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.845.444 35.623.179
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 37.026.603 37.026.603
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.181.159 -1.403.424
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.868.828 1.196.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -24.245.376 -38.751.343
Net Dönem Karı veya Zararı
37 20.411.820 15.177.843
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
435.380.716 188.246.631
TOPLAM KAYNAKLAR
925.159.861 609.067.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 30.959.074 -837.231 1.196.952 -52.299.902 13.548.559 167.567.452 167.567.452
Transferler
27 13.548.559 -13.548.559
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 6.067.529 -566.193 15.177.843 20.679.179 20.679.179
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 37.026.603 -1.403.424 1.196.952 -38.751.343 15.177.843 188.246.631 188.246.631
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 37.026.603 -1.403.424 1.196.952 -38.751.343 15.177.843 188.246.631 188.246.631
Transferler
27 671.876 14.505.967 -15.177.843
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -777.735 20.411.820 19.634.085 19.634.085
Sermaye Arttırımı
27 65.000.000 162.500.000 227.500.000 227.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 162.500.000 37.026.603 -2.181.159 1.868.828 -24.245.376 20.411.820 435.380.716 435.380.716
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 20.411.820 15.177.843
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-777.735 5.501.336
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18-27 6.386.873
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22-27 -1.078.393 -707.742
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27-36 300.658 -177.795
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27-36 300.658 -177.795
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-777.735 5.501.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.634.085 20.679.179
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.634.085 20.679.179
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004859
BIST