***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:57
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 445.773.299 264.638.121
Satışların Maliyeti
28 -332.793.077 -191.503.904
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.980.222 73.134.217
BRÜT KAR (ZARAR)
112.980.222 73.134.217
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -9.835.486 -5.497.823
Pazarlama Giderleri
29-30 -82.634.972 -42.868.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.249.688 4.271.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -24.791.078 -18.725.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.968.374 10.314.836
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 156.148 147.847
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.124.522 10.462.683
Finansman Gelirleri
34 9.442.719 1.780.508
Finansman Giderleri
33 -6.509.601 -4.511.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.057.640 7.732.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -832.670 -2.141.453
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -3.504.737 -2.590.370
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 2.672.067 448.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37 4.224.970 5.590.582
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 4.224.970 5.590.582
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.224.970 5.590.582
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 0,02000000 0,03200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.937.195 22.731.442
Dönem Karı (Zararı)
37 4.224.970 5.590.582
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.819.284 9.354.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 6.321.779 4.809.327
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.351.821 2.021.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.165.544 843.543
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 34.603 111.073
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.151.674 1.066.638
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.631.088 446.967
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -9.437.771 -1.225.861
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 806.683 1.672.828
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 832.670 2.141.453
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.898 -64.153
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -55.898 -64.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.067.695 10.876.131
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.729.292 18.312.498
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 266.359 681.824
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -60.095.659 -25.588.764
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 2.293.682 -2.822.072
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 60.918.526 -85.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 4.676.416 1.424.567
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -158.814 17.642.173
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 -565.719 2.094.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.673.194 -782.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -2.718.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -4.954.543 -782.993
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.976.559 25.821.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -1.470.429 -638.476
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -3.568.935 -2.451.643
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.810.977 -5.665.918
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.899 64.151
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.899 64.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.866.876 -5.730.069
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -5.750.649 -5.702.319
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -116.227 -27.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.357.563 -9.928.148
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.273.525 -9.481.181
Ödenen Faiz
33 -806.683 -1.672.828
Alınan Faiz
34 9.437.771 1.225.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.483.781 7.137.376
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.483.781 7.137.376
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 250.334.732 69.756.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 257.818.513 76.894.194
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 257.818.513 250.334.732
Ticari Alacaklar
10 41.779.029 40.049.737
Diğer Alacaklar
11 1.673.405 2.016.750
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 1.805 39.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.671.600 1.977.472
Stoklar
13 379.281.923 319.186.264
Peşin Ödenmiş Giderler
24 17.977.617 20.788.095
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 1.206.159 44.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 16.771.458 20.743.851
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.718.651
ARA TOPLAM
701.249.138 632.375.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
701.249.138 632.375.578
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 593.657 516.671
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 24.100.000 24.100.000
Maddi Duran Varlıklar
18 152.042.174 152.411.042
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 116.504.174 94.619.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.676.462 1.762.497
Peşin Ödenmiş Giderler
24 2.367.053 1.850.257
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 21.642.790 17.524.491
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
318.926.310 292.784.283
TOPLAM VARLIKLAR
1.020.175.448 925.159.861
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8-15 55.136.337 43.291.592
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 10.465.246 14.242.517
Ticari Borçlar
10 340.759.813 279.841.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 518.878 1.230.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 340.240.935 278.610.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 14.854.178 10.177.762
Diğer Borçlar
11 226.920 385.734
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 224.420 383.234
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.500 2.500
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 931.755 1.497.474
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24-38 2.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 931.755 1.495.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 3.107.157 3.171.355
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.973.227 1.933.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.973.227 1.933.544
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 6.072.839 10.226.437
ARA TOPLAM
434.527.472 364.767.702
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
434.527.472 364.767.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8-15 127.371.886 107.676.361
Diğer Borçlar
11 29.255 29.255
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.592.236 10.598.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 10.219.711 7.260.503
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 3.372.525 3.337.922
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 6.021.876 5.105.512
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 800.945 1.601.890
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.816.198 125.011.443
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
582.343.670 489.779.145
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
437.831.778 435.380.716
Ödenmiş Sermaye
27 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 162.500.000 162.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.071.536 34.845.444
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.071.536 34.845.444
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 37.026.603 37.026.603
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -3.955.067 -2.181.159
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.868.828 1.868.828
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -3.833.556 -24.245.376
Net Dönem Karı veya Zararı
37 4.224.970 20.411.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
437.831.778 435.380.716
TOPLAM KAYNAKLAR
1.020.175.448 925.159.861
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 37.026.603 -1.403.424 1.196.952 -38.751.343 15.177.843 188.246.631 188.246.631
Transferler
27 15.177.843 -15.177.843
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -416.305 5.590.582 5.174.277 5.174.277
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 37.026.603 -1.819.729 1.196.952 -23.573.500 5.590.582 193.420.908 193.420.908
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 162.500.000 37.026.603 -2.181.159 1.868.828 -24.245.376 20.411.820 435.380.716 435.380.716
Transferler
27 20.411.820 -20.411.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -1.773.908 4.224.970 2.451.062 2.451.062
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 162.500.000 37.026.603 -3.955.067 1.868.828 -3.833.556 4.224.970 437.831.778 437.831.778
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 4.224.970 5.590.582
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.773.908 -416.305
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22-27 -2.303.776 -520.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27-36 529.868 104.076
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27-36 529.868 104.076
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.773.908 -416.305
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.451.062 5.174.277
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.451.062 5.174.277
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026878
BIST