***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 445.773.299 264.638.121Satışların Maliyeti28 -332.793.077 -191.503.904TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)112.980.222 73.134.217BRÜT KAR (ZARAR)112.980.222 73.134.217Genel Yönetim Giderleri29-30 -9.835.486 -5.497.823Pazarlama Giderleri29-30 -82.634.972 -42.868.251Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 6.249.688 4.271.856Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -24.791.078 -18.725.163ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.968.374 10.314.836Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 156.148 147.847FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.124.522 10.462.683Finansman Gelirleri34 9.442.719 1.780.508Finansman Giderleri33 -6.509.601 -4.511.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.057.640 7.732.035Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -832.670 -2.141.453Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -3.504.737 -2.590.370Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 2.672.067 448.917SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37 4.224.970 5.590.582DÖNEM KARI (ZARARI)37 4.224.970 5.590.582Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.224.970 5.590.582Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 0,02000000 0,03200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.937.195 22.731.442Dönem Karı (Zararı)37 4.224.970 5.590.582Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.819.284 9.354.848Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 6.321.779 4.809.327Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.351.821 2.021.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 3.165.544 843.543Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 34.603 111.073Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.151.674 1.066.638Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.631.088 446.967Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -9.437.771 -1.225.861Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 806.683 1.672.828Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 832.670 2.141.453Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-55.898 -64.153Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -55.898 -64.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.067.695 10.876.131Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.729.292 18.312.498Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 266.359 681.824Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -60.095.659 -25.588.764Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 2.293.682 -2.822.072Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 60.918.526 -85.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 4.676.416 1.424.567Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -158.814 17.642.173Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 -565.719 2.094.471İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.673.194 -782.993Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -2.718.651Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 -4.954.543 -782.993Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.976.559 25.821.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -1.470.429 -638.476Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -3.568.935 -2.451.643YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.810.977 -5.665.918Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri55.899 64.151Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri55.899 64.151Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.866.876 -5.730.069Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -5.750.649 -5.702.319Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -116.227 -27.750FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.357.563 -9.928.148Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -3.273.525 -9.481.181Ödenen Faiz33 -806.683 -1.672.828Alınan Faiz34 9.437.771 1.225.861YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.483.781 7.137.376NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.483.781 7.137.376DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 250.334.732 69.756.818DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 257.818.513 76.894.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 257.818.513 250.334.732Ticari Alacaklar10 41.779.029 40.049.737Diğer Alacaklar11 1.673.405 2.016.750İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 1.805 39.278İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.671.600 1.977.472Stoklar13 379.281.923 319.186.264Peşin Ödenmiş Giderler24 17.977.617 20.788.095İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24-38 1.206.159 44.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 16.771.458 20.743.851Diğer Dönen Varlıklar26 2.718.651ARA TOPLAM701.249.138 632.375.578TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR701.249.138 632.375.578DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 593.657 516.671Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 24.100.000 24.100.000Maddi Duran Varlıklar18 152.042.174 152.411.042Kullanım Hakkı Varlıkları15 116.504.174 94.619.325Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.676.462 1.762.497Peşin Ödenmiş Giderler24 2.367.053 1.850.257Ertelenmiş Vergi Varlığı36 21.642.790 17.524.491TOPLAM DURAN VARLIKLAR318.926.310 292.784.283TOPLAM VARLIKLAR1.020.175.448 925.159.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8-15 55.136.337 43.291.592Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 10.465.246 14.242.517Ticari Borçlar10 340.759.813 279.841.287İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 518.878 1.230.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 340.240.935 278.610.495Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 14.854.178 10.177.762Diğer Borçlar11 226.920 385.734İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 224.420 383.234İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.500 2.500Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 931.755 1.497.474İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24-38 2.127İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 931.755 1.495.347Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 3.107.157 3.171.355Kısa Vadeli Karşılıklar2.973.227 1.933.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.973.227 1.933.544Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 6.072.839 10.226.437ARA TOPLAM434.527.472 364.767.702TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER434.527.472 364.767.702UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8-15 127.371.886 107.676.361Diğer Borçlar11 29.255 29.255Uzun Vadeli Karşılıklar13.592.236 10.598.425Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 10.219.711 7.260.503Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 3.372.525 3.337.922Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 6.021.876 5.105.512Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 800.945 1.601.890TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER147.816.198 125.011.443TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER582.343.670 489.779.145ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar437.831.778 435.380.716Ödenmiş Sermaye27 240.000.000 240.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 162.500.000 162.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33.071.536 34.845.444Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33.071.536 34.845.444Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 37.026.603 37.026.603Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -3.955.067 -2.181.159Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 1.868.828 1.868.828Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -3.833.556 -24.245.376Net Dönem Karı veya Zararı37 4.224.970 20.411.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR437.831.778 435.380.716TOPLAM KAYNAKLAR1.020.175.448 925.159.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 37.026.603 -1.403.424 1.196.952 -38.751.343 15.177.843 188.246.631 188.246.631Transferler27 15.177.843 -15.177.843Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -416.305 5.590.582 5.174.277 5.174.277Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 37.026.603 -1.819.729 1.196.952 -23.573.500 5.590.582 193.420.908 193.420.908Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 162.500.000 37.026.603 -2.181.159 1.868.828 -24.245.376 20.411.820 435.380.716 435.380.716Transferler27 20.411.820 -20.411.820Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -1.773.908 4.224.970 2.451.062 2.451.062Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 162.500.000 37.026.603 -3.955.067 1.868.828 -3.833.556 4.224.970 437.831.778 437.831.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37 4.224.970 5.590.582DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.773.908 -416.305Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22-27 -2.303.776 -520.381Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27-36 529.868 104.076Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27-36 529.868 104.076Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.773.908 -416.305TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.451.062 5.174.277Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.451.062 5.174.277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026878BIST