***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( İç Yönerge









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafındanKurumsal Yönetim Komitesinin önerisine istinadenŞirketimizin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin güncellenmesine, güncellenen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 2020 yılı Genel Kurulunda ortakların onayına sunulmasına,Karar verilmiştir.Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014114BIST