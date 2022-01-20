***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde hazırlanan ve ekte yer alan Kar Dağıtım Politikasının kabul edilmesine, kabul edilen Kar Dağıtım Politikasının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve Şirketimizin internet sitesinde (www.kimmarket.com.tr)yayımlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995460BIST