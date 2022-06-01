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***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

01.06.2022 20:29
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Depo
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Bozkurt Mah. Şişli/İstanbul 1296 ada 59 parsel, 526,55 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.05.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
6.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 0,78
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 2,50
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,59
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 3,95
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 0,46
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.06.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Mağaza ağını genişletmek/olumlu
Karşı Taraf
Gerçek Kişiler
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.05.2022- KİM 2205106
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
9.500.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 01.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda
İstanbul ili, Şişli ilçesi, Bozkurt mahallesinde 1296 ada, 59 parselde kayıtlı kat mülkiyetli taşınmazın 1 nolu depo bağımsız bölümü yapılan pazarlık sonucunda 6.000.000 TL (altımilyontürklirası) bedelle satın alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034101


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Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
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