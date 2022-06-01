***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDepoAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüBozkurt Mah. Şişli/İstanbul 1296 ada 59 parsel, 526,55 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30.05.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli6.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 0,78Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 2,50Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,59Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 3,95İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 0,46Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.06.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriMağaza ağını genişletmek/olumluKarşı TarafGerçek KişilerKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.05.2022- KİM 2205106Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar9.500.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 01.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusundaİstanbul ili, Şişli ilçesi, Bozkurt mahallesinde 1296 ada, 59 parselde kayıtlı kat mülkiyetli taşınmazın 1 nolu depo bağımsız bölümü yapılan pazarlık sonucunda 6.000.000 TL (altımilyontürklirası) bedelle satın alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034101BIST