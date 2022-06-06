***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği7 Katlı Betonarme İşyeri ve ArsasıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli Küçükçekmece İlçesi ,7 adet bağımsız bölüm toplam 2.938 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02.06.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli39.500.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%5,14Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%16,46Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,87Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%25,98İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3,04Alım Koşulları8.500.000 TL peşin, geriye kalanı on iki ay içerisindeİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih08.06.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriMağazacılık ile depo faaliyetinde kullanılmak ve yatırım amaçlı /olumluKarşı TarafVadi İnşaat Cafe Restaurant Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili TarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.05.2022 , KİM-2205062Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar41.750.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİlişkili taraf Şirketlerimizden Vadi İnşaat Cafe Restaurant Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi uhdesinde bulunan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Gültepe Mahallesi 326 ada 39 parselde 7 adet bağımsız bölümden oluşan toplam 2.938 m² büyüklüğündeki gayrimenkul, Şirketimizde mağazacılık , depo ve yatırım amacıyla kullanılmak üzere yapılan pazarlık sonucunda 39.500.000 TL (otuzdokuzmilyonbeşyüzbintürklirası) bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034995BIST