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***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

06.06.2022 18:46
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
7 Katlı Betonarme İşyeri ve Arsası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi ,7 adet bağımsız bölüm toplam 2.938 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.06.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
39.500.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%5,14
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%16,46
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,87
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%25,98
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3,04
Alım Koşulları
8.500.000 TL peşin, geriye kalanı on iki ay içerisinde
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
08.06.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Mağazacılık ile depo faaliyetinde kullanılmak ve yatırım amaçlı /olumlu
Karşı Taraf
Vadi İnşaat Cafe Restaurant Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili Taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.05.2022 , KİM-2205062
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
41.750.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

İlişkili taraf Şirketlerimizden Vadi İnşaat Cafe Restaurant Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi uhdesinde bulunan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Gültepe Mahallesi 326 ada 39 parselde 7 adet bağımsız bölümden oluşan toplam 2.938 m²  büyüklüğündeki gayrimenkul, Şirketimizde mağazacılık , depo ve yatırım amacıyla kullanılmak üzere yapılan pazarlık sonucunda 39.500.000 TL (otuzdokuzmilyonbeşyüzbintürklirası) bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034995


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