***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İzmir Narlıdere mağazası Narlı Mahallesi, Çelebi Sokak, N55 A Narlıdere/İZMİR adresinde,İzmir Torbalı mağazası Alpkent Mahallesi, 1026 Sok. N4 İç Kapı N1 Torbalı/İZMİR adresinde,hizmete açılmıştır.18/10/2021 tarihi itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı 133'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971242BIST