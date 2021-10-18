***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 17:13
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İzmir Narlıdere mağazası Narlı Mahallesi, Çelebi Sokak, N55 A Narlıdere/İZMİR adresinde,
İzmir Torbalı mağazası Alpkent Mahallesi, 1026 Sok. N4 İç Kapı N1 Torbalı/İZMİR adresinde,
hizmete açılmıştır.
18/10/2021 tarihi itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı 133'e ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971242
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.419
En Düşük
1.408
18:059,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0541
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3356
En Düşük
9,2378
18:0510,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0743
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8486
En Düşük
10,7062
18:05530,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,68
|Açılış
|: 529,68
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
531,00
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|21,34
|23.292.912
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,10
|650.025
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.179.662
|% 10,00
|
|UFUK
|21,18
|403.704
|% 9,97
|
|TLMAN
|31,32
|49.898.842
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,72
|239.025.872
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,00
|138.964.243
|% -9,09
|
|LUKSK
|46,20
|18.610.536
|% -5,75
|
|BAYRK
|8,40
|36.257.686
|% -5,72
|
|RAYSG
|9,45
|1.681.782
|% -5,03
|
|GARAN
|8,80
|2.094.060.252
|% -1,46
|
|THYAO
|14,57
|1.034.879.456
|% -0,48
|
|TUPRS
|129,50
|1.011.694.536
|% 0,39
|
|KRDMD
|7,20
|994.776.649
|% 3,75
|
|SISE
|8,16
|900.280.190
|% 1,24
|
|GARAN
|8,80
|2.094.060.252
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,35
|508.001.907
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|324.117.456
|% 2,13
|
|ODAS
|1,44
|202.888.948
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,20
|994.776.649
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3120
|9,3152
|% 0,58
|
|Euro
|10,8109
|10,8210
|% 0,69
|
|Sterlin
|12,7386
|12,8025
|% 0,35
|
|Frank
|10,0393
|10,0997
|% 0,46
|
|Riyal
|2,4763
|2,4888
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|0,79
|
|Altın Gr.
|530
|530
|3,97
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,02
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 72 artarak (% 0.51 ) 1, 523
-
17:57DOBUR
Yüzde 8.38 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 311 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 14, 655.00 milyon TL de