***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10. maddesi gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" kabul edilerek, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.6.2. maddesi gereğince, hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" ‘nın yapılacak ilk Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, Söz konusu Politikaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve Şirketimizin internet sitesinde (www.kimmarket.com.tr) yayımlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995463BIST