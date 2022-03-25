***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 17:19
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün ( 25.03.2022) yapılan toplantısında
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Abdulbesir Ceylan'ın istifası nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisine istinaden, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un onayına sunulmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, T.C. Uyruklu Sayın Doç.Dr. İbrahim Sırma'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
Sayın Abdulbesir Ceylan'ın Şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği görevine Sayın Doç.Dr. İbrahim Sırma'nın getirilmesine,
Karar verilmiştir.
Özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013094
BIST
17:402.174
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2.174
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En Yüksek
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En Düşük
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|ACSEL
|29,04
|34.452.485
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.384.533
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.699.047
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|GZNMI
|32,74
|153.988.777
|% -5,16
|
|ANHYT
|13,88
|23.027.429
|% -5,04
|
|PRZMA
|3,61
|1.269.571
|% -5,00
|
|PENTA
|383,40
|27.927.397
|% -4,39
|
|KRDMD
|15,38
|1.644.276.090
|% 0,07
|
|SASA
|59,90
|1.321.014.702
|% 2,31
|
|THYAO
|28,28
|1.319.534.937
|% 0,57
|
|KARSN
|4,83
|1.197.521.412
|% 7,33
|
|GARAN
|12,08
|1.140.332.661
|% 0,25
|
|KARSN
|4,83
|1.197.521.412
|% 7,33
|
|ODAS
|1,66
|240.217.477
|% 3,11
|
|DOHOL
|3,24
|382.490.844
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,92
|455.599.095
|% -0,25
|
|KRDMD
|15,38
|1.644.276.090
|% 0,07
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8406
|14,8504
|% 0,18
|
|Euro
|16,3519
|16,3709
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5569
|19,6549
|% 0,39
|
|Frank
|15,9222
|16,0181
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9473
|3,9671
|% 0,25
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|17:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,00
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|Altın Gr.
|932
|932
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,03
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|B. Petrol
|116
|116
|-2,71
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