***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









yılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddeleri gereğince, ekte özgeçmişleri bulunan Sayın Erol Ersan, Sayın Ergin Ersan, Sayın Ercan Ersan, Sayın Hasan Ersan' ın Yönetim Kurulu Üye adaylıkları ile ekte özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bulunan Sayın Doç. Dr. İbrahim Sırma, Sayın Ali Zırıh ‘ın bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları uygun görülerek 2021 yılına ait 2022 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısında paydaşlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Üye ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık beyanları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014117BIST