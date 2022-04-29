***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 17:57
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29.04.2022 tarihinde yapılan toplantısında
28 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (Üç) yıllığına seçilen yeni Yönetim Kurulumuz aralarında görev dağılımını aşağıdaki şekilde yapmışlardır
Yönetim Kurulu Başkanlığına Erol Ersan'ın
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ergin Ersan'ın
Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdürlüğüne Ercan Ersan'ın
Yönetim Kurulu Üyeliğine Hasan Ersan'ın
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine İbrahim Sırma'nın
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Ali Zırıh'ın
seçilmesi katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025726
BIST
17:522.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,74
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:5214,8518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0622
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
17:5215,6565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0983
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:52912,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 12,22
|Açılış
|: 912,71
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:52
|EGSER
|23,76
|86.834.939
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.168.890
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|24.913.355
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|37.715.690
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.116.854
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.593.217
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|36.863.217
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|TCELL
|21,60
|429.590.570
|% -6,49
|
|TKFEN
|19,69
|636.721.867
|% -6,15
|
|THYAO
|41,16
|5.120.747.597
|% 1,63
|
|GARAN
|14,99
|1.691.730.219
|% 0,07
|
|SISE
|18,13
|1.539.997.863
|% 2,37
|
|AKBNK
|8,91
|1.399.017.156
|% -0,67
|
|TUPRS
|235,30
|1.324.043.711
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,66
|1.088.572.924
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|537.577.329
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,84
|1.047.788.087
|% -1,43
|
|SKBNK
|1,17
|216.346.603
|% -3,31
|
|AKBNK
|8,91
|1.399.017.156
|% -0,67
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8415
|14,8518
|% 0,42
|
|Euro
|15,6494
|15,6565
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,5839
|18,6771
|% 1,20
|
|Frank
|15,2624
|15,3544
|% 0,75
|
|Riyal
|3,9483
|3,9681
|% 0,49
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|13,82
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,22
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,72
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem