***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29.04.2022 tarihinde yapılan toplantısında28 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (Üç) yıllığına seçilen yeni Yönetim Kurulumuz aralarında görev dağılımını aşağıdaki şekilde yapmışlardırYönetim Kurulu Başkanlığına Erol Ersan'ınYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ergin Ersan'ınYönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdürlüğüne Ercan Ersan'ınYönetim Kurulu Üyeliğine Hasan Ersan'ınYönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine İbrahim Sırma'nınYönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Ali Zırıh'ınseçilmesi katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025726BIST