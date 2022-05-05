***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 yılı içerisindeİstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Merkez Mahallesi, 673 Sokak, Akyıldız Apt. Blok N38A adresindeki Bağcılar Son Durak Şubesi,İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Merkez Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi, N1/1A adresindeki Kağıthane Sular İdaresi Şubesi,hizmete açılmıştır.İstanbul ili, Silivri ilçesi, Selimpaşa Mahallesi, 2088 Sokak, A blok N17 A adresindeki Selimpaşa Şubesi,Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Rızaefendi Mahallesi, Mimar Muslihittin Sokak N1 İç Kapı N1 adresindeki Edirne-Uzunköprü Şubesi,Edirne ili, Merkez ilçesi, Talatpaşa Mahallesi, Kırmızı Gül Caddesi, N9/17 adresindeki Edirne Bostan Şubesi,Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi, Başkomutan Atatürk Caddesi, N8/10A adresindeki Tekirdağ Kumbağ Şubesihizmete kapatılmıştır.Bugün itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı 132'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026876BIST