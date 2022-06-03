***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMayıs ayı içerisindeİstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Mehmet Akif Mahallesi, Emir Sokak, No :3A adresindeki Ümraniye Şerifali Şubesi,İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Gülsuyu Mahallesi, Eski Üsküdar Caddesi, No :50B adresindeki Maltepe Gülsuyu Şubesi,hizmete açılmıştır.03.06.2022 tarihi itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı 134'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034629BIST