***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHaziran ayı içerisindeİstanbul ili, Tuzla ilçesi, Yayla Mahallesi, Gürsel Sokak, Merkez Camii Blok No :15A adresindeki Tuzla Yayla Şubesi hizmete açılmıştır.01.07.2022 tarihi itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı 135'tir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040585BIST