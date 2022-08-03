***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 16:14
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz ayı içerisinde
İzmir ili, Buca ilçesi, Çamlıkule Mahallesi, 200/17 Sokak, No :37/A adresindeki Buca Çamlıkule Şubesi,
İzmir ili, Buca ilçesi, Buca Koop Mahallesi, 206/5 Sokak, No :107A adresindeki Buca Koop Şubesi,
İzmir ili, Buca ilçesi, Çamlıkule Mahallesi, 200/17 Sokak, No :2 adresindeki Buca Yenigün Şubesi,
İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Irmak Mahallesi, Hasan Güven Caddesi, A Blok No :83/1A adresindeki Gaziemir Irmak Şubesi,
hizmete açılmıştır.
İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi, Adil Mahallesi, Cesur Sokak, No :20 A adresindeki Sultanbeyli Şubesi hizmete kapatılmıştır.
Bugün itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı 138 'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051491
BIST