***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTemmuz ayı içerisindeİzmir ili, Buca ilçesi, Çamlıkule Mahallesi, 200/17 Sokak, No :37/A adresindeki Buca Çamlıkule Şubesi,İzmir ili, Buca ilçesi, Buca Koop Mahallesi, 206/5 Sokak, No :107A adresindeki Buca Koop Şubesi,İzmir ili, Buca ilçesi, Çamlıkule Mahallesi, 200/17 Sokak, No :2 adresindeki Buca Yenigün Şubesi,İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Irmak Mahallesi, Hasan Güven Caddesi, A Blok No :83/1A adresindeki Gaziemir Irmak Şubesi,hizmete açılmıştır.İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi, Adil Mahallesi, Cesur Sokak, No :20 A adresindeki Sultanbeyli Şubesi hizmete kapatılmıştır.Bugün itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı 138 'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051491BIST