***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.05.2022 15:27
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan " Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031455
BIST
16:012.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -10,92
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
16:0115,9158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0739
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
16:0116,8340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
16:01943,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,34
|Açılış
|: 943,85
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler16:01
|IMASM
|46,90
|19.856.825
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.304.290
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|4.981.676
|% 9,73
|
|SMART
|5,95
|22.497.059
|% 9,17
|
|SMRTG
|21,46
|122.783.845
|% -7,18
|
|SANKO
|10,91
|15.369.651
|% -6,99
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|MNDRS
|3,09
|27.112.759
|% -6,36
|
|MRGYO
|1,32
|17.952.321
|% -5,71
|
|GARAN
|15,83
|2.533.770.875
|% 1,15
|
|ASELS
|23,12
|2.501.503.637
|% 3,96
|
|THYAO
|42,78
|1.947.843.780
|% 0,90
|
|SISE
|19,50
|1.393.503.410
|% -2,06
|
|AKBNK
|8,10
|1.269.210.719
|% -0,12
|
|YKBNK
|4,37
|1.228.883.757
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,62
|544.403.804
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|216.956.769
|% 1,71
|
|GARAN
|15,83
|2.533.770.875
|% 1,15
|
|AKBNK
|8,10
|1.269.210.719
|% -0,12
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9074
|15,9158
|% 0,47
|
|Euro
|16,8128
|16,8340
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,8215
|19,9209
|% 0,39
|
|Frank
|16,2990
|16,3972
|% 0,27
|
|Riyal
|4,2356
|4,2568
|% 0,36
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|0,31
|
|Altın Gr.
|945
|945
|4,63
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.237
|6.394
|-7,65
|
|Yarım
|3.014
|3.093
|-3,70
|
|Çeyrek
|1.512
|1.546
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,11
|