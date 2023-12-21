***KKB* *KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KKB******KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [KKB]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 15.12.2023 tarihE-12233903-305.04-46775 sayılı izni ile yapılan izahname değişikliğine ilişkin duyurudur. Şirketimizin ünvanının Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. olarak yenilenmesi sebebiyle "KT Portföy EKAS Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon" ünvanı "Kuveyt Türk Portföy EKAS Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon" olarak değiştirilmiştir. Değişiklikler 25.12.2023 tarihinden itibaren uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227819BIST