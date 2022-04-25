***KKH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.04.2022 09:40
***KKH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [KKH]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 25/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI KKHİş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fonİş Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023383
BIST
10:052.439
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -33,56
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.474
En Düşük
2.438
10:0514,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0337
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7764
En Düşük
14,7180
10:0515,8546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0670
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
15,9641
En Düşük
15,8150
10:05910,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -5,66
|Açılış
|: 910,01
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler10:05
|DAGHL
|28,16
|1.767.660
|% 9,83
|
|ACSEL
|38,78
|7.790.336
|% 8,81
|
|GARAN
|14,95
|638.297.127
|% 5,36
|
|TIRE
|14,10
|11.678.657
|% 3,98
|
|GSDHO
|3,92
|22.899.088
|% 3,70
|
|KGYO
|5,13
|751.309
|% -10,00
|
|IHAAS
|20,00
|2.911.090
|% -5,48
|
|UZERB
|36,22
|9.055
|% -4,68
|
|MANAS
|23,30
|1.186.730
|% -4,04
|
|SANEL
|5,43
|199.805
|% -3,89
|
|GARAN
|14,95
|638.297.127
|% 5,36
|
|THYAO
|39,48
|223.776.880
|% -0,65
|
|AKBNK
|9,26
|143.801.195
|% 1,31
|
|YKBNK
|5,13
|140.530.409
|% 0,59
|
|HUNER
|3,18
|134.796.661
|% 0,00
|
|GARAN
|14,95
|638.297.127
|% 5,36
|
|HUNER
|3,18
|134.796.661
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|116.625.665
|% 0,10
|
|TSKB
|2,00
|66.336.820
|% 2,04
|
|YKBNK
|5,13
|140.530.409
|% 0,59
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7662
|14,7764
|% 0,23
|
|Euro
|15,8430
|15,8546
|% -0,42
|
|Sterlin
|18,7521
|18,8462
|% -0,62
|
|Frank
|15,3536
|15,4461
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9259
|3,9455
|% 0,17
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-13,38
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-5,66
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,20
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,16
|