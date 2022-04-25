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***KKH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

25.04.2022 09:40
***KKH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***KKH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [KKH]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İş Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 25/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                                        FON KODUESKİ FON UNVANI                                     YENİ FON UNVANI KKHİş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fonİş Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023383


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ACSEL 38,78 7.790.336 % 8,81  
GARAN 14,95 638.297.127 % 5,36  
TIRE 14,10 11.678.657 % 3,98  
GSDHO 3,92 22.899.088 % 3,70  
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Riyal 3,9259 3,9455 % 0,17  
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Altın Ons 1.918 1.918 -13,38  
Altın Gr. 910 910 -5,66  
Cumhuriyet 6.100 6.192 -32,00  
Tam 6.072 6.223 -6,93  
Yarım 2.935 3.010 -3,35  
Çeyrek 1.472 1.505 -1,68  
Gümüş.Ons 23,77 23,81 -0,35  
Gümüş Gr. 11,25 11,27 -0,20  
B. Petrol 102 102 -4,16  
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