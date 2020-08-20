***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.08.2020 18:18
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KLGYO.E paylarında 21/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870452
BIST
18:051.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
18:057,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0311
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
18:058,7041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0657
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7199
En Düşük
8,6034
18:05456,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,45
|Açılış
|: 456,97
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
461,23
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|46,20
|16.660.798
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.793.398
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.640.968
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.561.552
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.402.833
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.704.723
|% -10,00
|
|AYCES
|40,50
|362.745
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|65.161.537
|% -9,99
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|KLGYO
|5,87
|176.576.041
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,00
|4.315.977.441
|% 7,04
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|GARAN
|7,14
|1.081.691.862
|% -1,92
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|646.901.254
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,10
|661.114.823
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,54
|267.832.774
|% 2,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3191
|7,3197
|% 0,43
|
|Euro
|8,6682
|8,7041
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,6463
|9,6947
|% 1,26
|
|Frank
|8,0335
|8,0819
|% 1,19
|
|Riyal
|1,9490
|1,9588
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|10,45
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHGZT
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17:58XU050
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