***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.11.2020 09:22
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E %400 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,75 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887891
BIST
12:111.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 14,48
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.258
En Düşük
1.248
12:118,0729
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0831
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0661
12:119,5287
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1056
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5160
12:11487,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,22
|Açılış
|: 487,82
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
487,51
BIST En Aktif Hisseler12:11
|KLGYO
|2,71
|55.014.445
|% 33,29
|
|MARTI
|3,19
|25.838.353
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.527.331
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|52.883.513
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,82
|23.498.341
|% -5,15
|
|KRDMD
|3,94
|1.426.374.190
|% 5,63
|
|THYAO
|11,39
|1.118.235.703
|% -0,96
|
|GARAN
|7,86
|974.938.065
|% 1,29
|
|TCELL
|15,61
|672.499.239
|% 1,50
|
|ASELS
|18,55
|660.444.670
|% 2,88
|
|KRDMD
|3,94
|1.426.374.190
|% 5,63
|
|YKBNK
|2,59
|356.815.876
|% 1,57
|
|GARAN
|7,86
|974.938.065
|% 1,29
|
|ODAS
|3,70
|457.155.502
|% 0,82
|
|PETKM
|4,58
|457.355.649
|% 1,55
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0658
|8,0729
|% -1,02
|
|Euro
|9,5123
|9,5287
|% -1,10
|
|Sterlin
|10,7061
|10,7597
|% -0,61
|
|Frank
|8,7785
|8,8314
|% -1,05
|
|Riyal
|2,1486
|2,1594
|% -0,88
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,11
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.247
|3.334
|-30,28
|
|Yarım
|1.570
|1.613
|-14,65
|
|Çeyrek
|787
|806
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|1,01
|
Seans Raporu
12:11
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12:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TTKOM, ASELS
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12:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 56 artarak (% 1.03 ) 1, 130
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12:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YBTAS, ETILR, METUR, BMELK, BFREN, BRYAT, IZFAS, TKURU, FLAP, ADEL
-
12:21
DYOBY, SEKUR, BMELK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:21
BALAT, EUKYO, KLGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında