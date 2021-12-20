***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.12.2021 18:35
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KLGYO.E payları 21/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984827
BIST
13:301.823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,76
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:3011,4974
En Yüksek
|Değişim
|: -5,68%
|| -0,6925
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
13:3013,0538
En Yüksek
|Değişim
|: -5,68%
|| -0,7863
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
13:30669,06
En Yüksek
|Değişim
|: -5,47%
|| -38,73
|Açılış
|: 669,06
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:30
|PENTA
|359,70
|28.695.532
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.535.901
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.349.223
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DOCO
|1.027,20
|45.065.106
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.719.031
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,35
|83.764.951
|% -9,62
|
|GARAN
|11,90
|2.125.455.602
|% 0,17
|
|SISE
|13,29
|1.486.538.086
|% 0,08
|
|EREGL
|25,92
|1.253.450.500
|% 1,89
|
|KRDMD
|9,17
|993.099.533
|% -1,40
|
|TUPRS
|146,90
|944.301.285
|% -1,87
|
|YKBNK
|3,54
|642.870.389
|% 1,72
|
|GARAN
|11,90
|2.125.455.602
|% 0,17
|
|SISE
|13,29
|1.486.538.086
|% 0,08
|
|KRDMD
|9,17
|993.099.533
|% -1,40
|
|DOHOL
|2,79
|290.258.292
|% 0,36
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4424
|11,4974
|% -5,68
|
|Euro
|12,9815
|13,0538
|% -5,68
|
|Sterlin
|15,4232
|15,5005
|% -5,11
|
|Frank
|12,4763
|12,5515
|% -5,62
|
|Riyal
|3,0599
|3,0752
|% -5,55
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,41
|
|Altın Gr.
|669
|669
|-38,73
|
|Cumhuriyet
|4.469
|4.537
|-368,00
|
|Tam
|4.422
|4.539
|-399,27
|
|Yarım
|2.137
|2.196
|-193,14
|
|Çeyrek
|1.074
|1.100
|-94,67
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,45
|8,46
|-0,49
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|-0,13
|