***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.02.2022 09:07
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 15/02/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001727
BIST
14:492.053
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 50,80
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
14:4913,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0612
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:4915,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1200
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4900
En Düşük
15,3700
14:49811,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -6,37
|Açılış
|: 811,59
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:49
|PKENT
|791,00
|8.103.699
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|27.000.185
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|39.055.751
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.639.367
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,74
|28.927.403
|% -7,28
|
|DERHL
|4,91
|20.385.293
|% -5,21
|
|ORCAY
|26,00
|22.407.856
|% -5,18
|
|SERVE
|18,34
|503.279
|% -4,92
|
|THYAO
|29,68
|4.458.981.053
|% 3,78
|
|KRDMD
|11,90
|1.338.891.212
|% 3,39
|
|EREGL
|28,86
|1.009.568.176
|% 3,29
|
|YKBNK
|4,14
|998.369.921
|% 1,47
|
|KOZAL
|129,30
|763.037.541
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,14
|998.369.921
|% 1,47
|
|THYAO
|29,68
|4.458.981.053
|% 3,78
|
|EKGYO
|2,33
|333.336.467
|% 3,10
|
|KRDMD
|11,90
|1.338.891.212
|% 3,39
|
|PETKM
|8,35
|612.902.237
|% 3,73
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6460
|13,6534
|% 0,45
|
|Euro
|15,4400
|15,4600
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,4120
|18,5044
|% 0,47
|
|Frank
|14,6940
|14,7825
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6213
|3,6394
|% 0,27
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-21,02
|
|Altın Gr.
|813
|813
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|5.404
|5.486
|9,00
|
|Tam
|5.375
|5.512
|7,12
|
|Yarım
|2.598
|2.666
|3,44
|
|Çeyrek
|1.303
|1.333
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,24
|-0,19
|
|B. Petrol
|93,53
|93,53
|-2,95
|
Seans Raporu
14:49
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