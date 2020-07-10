***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [KLGYO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KLGYO payında 13/07/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.KLGYO payında tedbirin uygulanacağı son tarih 12/08/2020'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, KLGYO payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 13/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıZeynep Şeyma MASCA41876022Tedbirin uygulanacağı son tarih 12/10/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859095BIST