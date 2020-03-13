***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 15:28
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828735
BIST
16:0597.622
En Yüksek
|Değişim
|: 4,25%
|| 3.982,14
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:056,2936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,2890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:057,0005
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0724
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:05322,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,77
|Açılış
|: 322,13
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|45.659.827
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|29.439.228
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|11.923.644
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.033.119
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|548.386
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,30
|5.920.212
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,16
|1.010.578.333
|% 7,39
|
|THYAO
|9,25
|888.948.922
|% 9,08
|
|GARAN
|9,31
|499.017.172
|% 6,52
|
|EREGL
|8,37
|315.658.999
|% 2,70
|
|KRDMD
|2,12
|302.897.830
|% 6,00
|
|ODAS
|1,39
|270.693.824
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,96
|150.805.518
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,12
|302.897.830
|% 6,00
|
|YKBNK
|2,26
|284.106.118
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|146.697.204
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8246
|7,8639
|% -1,09
|
|Frank
|6,5677
|6,6073
|% -1,43
|
|Riyal
|1,6719
|1,6803
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|12,24
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|19,43
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|9,40
|
|Çeyrek
|517
|529
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,77
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|2,12
|