***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:02
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867110
BIST
12:321.068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.073
En Düşük
1.039
12:327,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0443
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
12:328,6325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0999
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
12:32478,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,73
|Açılış
|: 478,88
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|202.527
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|370.468
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.487.492
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|413.368
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,64
|1.325.012.936
|% 5,06
|
|EKGYO
|1,93
|802.656.152
|% -1,53
|
|GARAN
|6,59
|416.302.636
|% 0,15
|
|SISE
|5,97
|303.823.960
|% -1,00
|
|SASA
|12,90
|280.012.968
|% 3,45
|
|EKGYO
|1,93
|802.656.152
|% -1,53
|
|KARSN
|2,84
|267.719.739
|% 4,80
|
|KRDMD
|2,65
|213.122.754
|% -0,38
|
|ASELS
|17,64
|1.325.012.936
|% 5,06
|
|ODAS
|2,23
|140.586.670
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5481
|9,5960
|% 0,65
|
|Frank
|7,9673
|8,0153
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9475
|1,9572
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.033
|-2,36
|
|Altın Gr.
|479
|479
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.194
|3.276
|-23,38
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|-11,31
|
|Çeyrek
|774
|792
|-5,65
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,69
|0,04
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,55
|