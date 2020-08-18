***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2020 16:34
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869691
BIST
18:001.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
18:007,3696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0141
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
18:008,8043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0478
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
18:00472,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,56
|Açılış
|: 472,39
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RTALB
|57,20
|666.589.159
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.991.187
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.036.019
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|6.026.553
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.123.445
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.345.519
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|14.803.818
|% -10,00
|
|SEKFK
|4,11
|22.264.977
|% -9,87
|
|KLGYO
|6,82
|531.906.065
|% -9,67
|
|GARAN
|7,12
|1.343.306.250
|% 2,30
|
|GUSGR
|6,10
|1.062.855.758
|% 9,32
|
|ASELS
|17,71
|775.414.060
|% -0,73
|
|RTALB
|57,20
|666.589.159
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|618.317.885
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,95
|598.127.550
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,87
|618.317.885
|% 0,70
|
|GARAN
|7,12
|1.343.306.250
|% 2,30
|
|GUSGR
|6,10
|1.062.855.758
|% 9,32
|
|YKBNK
|2,13
|242.229.644
|% 1,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3681
|7,3719
|% -0,16
|
|Euro
|8,7878
|8,8046
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7169
|9,7656
|% 0,84
|
|Frank
|8,1259
|8,1749
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9603
|1,9702
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|6,75
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|-0,31
|