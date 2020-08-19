***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 16:29
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869944
BIST
18:001.124
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 31,43
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:007,2939
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0792
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
18:008,6790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1260
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
18:00458,25
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -16,15
|Açılış
|: 458,25
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
456,56
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TLMAN
|15,84
|8.405.820
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|214.283
|% 10,00
|
|ARTI
|2,97
|1.156.990
|% 10,00
|
|ARMDA
|31,94
|24.950.856
|% 9,99
|
|QNBFL
|146,40
|12.308.494
|% 9,99
|
|NIBAS
|21,16
|17.846.189
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|3.876.028
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
|KRGYO
|4,75
|38.877.154
|% -9,00
|
|GSDDE
|4,10
|19.789.146
|% -6,39
|
|EKGYO
|2,05
|1.907.836.119
|% 5,67
|
|RTALB
|59,35
|1.164.117.054
|% 3,76
|
|BIMAS
|70,45
|756.866.273
|% 5,62
|
|ZOREN
|2,65
|604.784.277
|% 9,96
|
|KLGYO
|6,52
|455.496.942
|% -4,12
|
|EKGYO
|2,05
|1.907.836.119
|% 5,67
|
|CEMAS
|1,62
|238.731.283
|% 1,25
|
|KLGYO
|6,52
|455.496.942
|% -4,12
|
|VAKBN
|4,29
|272.615.386
|% 2,14
|
|SNGYO
|1,43
|86.834.575
|% 2,14
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2849
|7,2939
|% -1,07
|
|Euro
|8,6672
|8,6790
|% -1,43
|
|Sterlin
|9,5243
|9,5721
|% -2,09
|
|Frank
|7,9290
|7,9768
|% -2,38
|
|Riyal
|1,9254
|1,9350
|% -1,73
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-15,86
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.99 lira fiyatla işlem gören hissede 742, 594 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, YKBNK, MGROS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 66 artarak (% 2.65 ) 1, 032
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, MZHLD, ARTI, TKURU, EPLAS
-
17:57
AGYO, PETKM, EPLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında