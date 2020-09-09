***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 16:28
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874165
BIST
17:421.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 8,07
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.099
En Düşük
1.087
17:427,4856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
17:428,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0378
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
17:42468,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,10
|Açılış
|: 468,98
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ALCAR
|93,50
|39.838.718
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|41.963.867
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.999.131
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|28.974.848
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|DGATE
|11,95
|181.476.851
|% -9,95
|
|EUYO
|2,15
|80.864.997
|% -9,66
|
|TDGYO
|6,50
|35.179.275
|% -9,34
|
|PETKM
|4,37
|2.497.010.477
|% 6,59
|
|TUPRS
|82,75
|1.198.855.238
|% 4,42
|
|ZOREN
|2,89
|870.309.069
|% 9,89
|
|AFYON
|4,19
|757.718.454
|% 4,23
|
|ODAS
|2,61
|723.108.597
|% 4,40
|
|PETKM
|4,37
|2.497.010.477
|% 6,59
|
|ZOREN
|2,89
|870.309.069
|% 9,89
|
|ODAS
|2,61
|723.108.597
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,79
|423.593.434
|% -1,10
|
|AKENR
|2,03
|358.342.803
|% 7,98
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4822
|7,4856
|% 0,04
|
|Euro
|8,8395
|8,8503
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7069
|9,7556
|% 0,21
|
|Frank
|8,1622
|8,2114
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9906
|2,0006
|% 0,07
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|16,49
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|0,02
|