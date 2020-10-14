***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:19
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881425
BIST
11:381.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,91
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
11:387,9470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:389,3370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0311
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:38485,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,55
|Açılış
|: 484,80
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,44
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ESEN
|12,43
|694.849
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.378.063
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.181.073
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|908.167
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.348.842
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.494.853
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,78
|471.429.732
|% -1,07
|
|SISE
|6,79
|345.474.972
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,92
|319.866.078
|% 0,52
|
|KRDMD
|3,63
|296.322.911
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|275.421.714
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,92
|319.866.078
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,78
|471.429.732
|% -1,07
|
|TSKB
|1,19
|186.664.468
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,63
|296.322.911
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,14
|150.968.489
|% -1,38
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9416
|7,9470
|% 0,35
|
|Euro
|9,3281
|9,3370
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,2237
|10,2750
|% 0,11
|
|Frank
|8,6594
|8,7115
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1109
|2,1215
|% 0,29
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|7,99
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|-0,08
|
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