***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 15:39
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887141
BIST
16:131.233
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 40,92
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:138,0490
En Yüksek
|Değişim
|: -5,52%
|| -0,4703
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:139,5687
En Yüksek
|Değişim
|: -5,51%
|| -0,5577
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:13491,18
En Yüksek
|Değişim
|: -8,16%
|| -43,64
|Açılış
|: 491,18
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
490,46
BIST En Aktif Hisseler16:13
|TAVHL
|15,95
|329.716.928
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.081.114
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|153.184.525
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.530.802
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.269.745
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,55
|380.348.099
|% -13,89
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,68
|244.646.429
|% -8,89
|
|KLGYO
|10,95
|189.285.969
|% -8,37
|
|GLRYH
|13,56
|18.511.847
|% -8,01
|
|GARAN
|7,51
|3.923.894.208
|% 7,59
|
|THYAO
|10,68
|1.731.908.432
|% 9,99
|
|PETKM
|4,46
|1.473.807.771
|% 3,96
|
|AKBNK
|5,40
|1.071.770.187
|% 7,57
|
|YKBNK
|2,48
|1.057.459.692
|% 6,44
|
|GARAN
|7,51
|3.923.894.208
|% 7,59
|
|YKBNK
|2,48
|1.057.459.692
|% 6,44
|
|PETKM
|4,46
|1.473.807.771
|% 3,96
|
|SKBNK
|1,55
|380.348.099
|% -13,89
|
|ODAS
|3,68
|839.188.669
|% 2,22
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0419
|8,0490
|% -5,52
|
|Euro
|9,5547
|9,5687
|% -5,51
|
|Sterlin
|10,5955
|10,6486
|% -5,16
|
|Frank
|2,1433
|2,1541
|% -5,36
|
|Riyal
|493,0500
|493,2110
|% -7,78
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-63,21
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-40,86
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|-271,00
|
|Tam
|3.277
|3.364
|-267,28
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-129,28
|
|Çeyrek
|795
|814
|-64,65
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,61
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|3,36
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:26TEKTU
Yüzde 6.43 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 136, 862 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 1, 232 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 39 üstünde . İşlem hacmi 26, 190.00 milyon TL de
-
16:24ISCTR
Yüzde 8.46 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 266, 371 adet işlem
-
16:22TKURU
Yüzde 9.98 oranında artışla 294.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 849 adet işlem
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 67 artarak (% 3.71 ) 1, 108