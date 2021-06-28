***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 17:40
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944546
BIST
17:571.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -21,15
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
17:578,6956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0687
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6886
17:5710,3906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0759
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3574
17:57497,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,92
|Açılış
|: 497,15
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
496,93
BIST En Aktif Hisseler17:57
|TKURU
|246,40
|6.369.766
|% 10,00
|
|OZBAL
|15,07
|146.322.851
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|ATATP
|26,40
|48.305.406
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.938.521
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.189.998
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.142.129
|% -9,96
|
|CASA
|125,90
|401.579
|% -9,94
|
|BASCM
|11,52
|190.512
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.024.571
|% -9,91
|
|BERA
|12,41
|321.806.794
|% -2,21
|
|PGSUS
|73,50
|164.730.870
|% -4,85
|
|BASGZ
|10,47
|157.497.528
|% -0,29
|
|TMSN
|17,84
|91.498.313
|% 2,23
|
|RTALB
|19,93
|75.274.442
|% -2,02
|
|IHLGM
|1,06
|53.260.635
|% -6,19
|
|PEKGY
|1,00
|26.184.386
|% 0,00
|
|BERA
|12,41
|321.806.794
|% -2,21
|
|BASGZ
|10,47
|157.497.528
|% -0,29
|
|GWIND
|3,48
|44.017.071
|% -4,66
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6936
|8,6956
|% -0,78
|
|Euro
|10,3796
|10,3906
|% -0,73
|
|Sterlin
|12,0396
|12,0999
|% -0,77
|
|Frank
|9,4188
|9,4756
|% -1,03
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% -0,82
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-2,96
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|-0,68
|
Seans Raporu
17:57
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