***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2021 10:00
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983038
BIST
17:342.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,55
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:3414,7857
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,3894
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
17:3416,7000
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,4800
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7000
En Düşük
16,4500
17:34839,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 19,41
|Açılış
|: 839,03
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:32
|CEOEM
|14,96
|63.661.763
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.102.302
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.266.162
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.335.749
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.664.430
|% 9,99
|
|MERIT
|30,90
|98.822.686
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|OYLUM
|7,69
|17.964.229
|% -8,56
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|23,66
|4.475.685.959
|% 4,78
|
|GARAN
|12,09
|3.675.776.009
|% -0,58
|
|KRDMD
|11,77
|3.175.985.683
|% 0,68
|
|SISE
|16,32
|2.585.343.280
|% -1,63
|
|YKBNK
|3,83
|1.970.734.030
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,67
|1.451.130.573
|% -0,74
|
|YKBNK
|3,83
|1.970.734.030
|% -1,79
|
|TSKB
|1,67
|866.649.762
|% -1,76
|
|SKBNK
|1,23
|458.056.351
|% -2,38
|
|GARAN
|12,09
|3.675.776.009
|% -0,58
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7770
|14,7896
|% 2,73
|
|Euro
|16,6440
|16,6625
|% 2,78
|
|Sterlin
|19,5426
|19,6406
|% 2,98
|
|Frank
|15,9154
|16,0113
|% 2,62
|
|Riyal
|3,9308
|3,9505
|% 2,75
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-4,20
|
|Altın Gr.
|841
|841
|21,75
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|0,22
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|-0,54
|
Seans Raporu
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