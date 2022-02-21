***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2022 15:53
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003169
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0076
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
18:0515,4932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0280
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
18:05830,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,59
|Açılış
|: 830,88
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|BIMAS
|77,05
|508.578.816
|% 1,72
|
|PNLSN
|11,55
|424.977.636
|% 2,94
|
|PGSUS
|110,00
|310.908.087
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,30
|264.967.767
|% -1,29
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|264.967.767
|% -1,29
|
|KLGYO
|1,09
|66.277.789
|% -5,22
|
|PNLSN
|11,55
|424.977.636
|% 2,94
|
|MOBTL
|1,78
|59.069.035
|% -2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6537
|13,6554
|% 0,06
|
|Euro
|15,4810
|15,4920
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,5344
|18,6273
|% 0,18
|
|Frank
|14,8394
|14,9287
|% 0,58
|
|Riyal
|3,6279
|3,6461
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-2,93
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,01
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|1,05
|
Seans Raporu
18:05
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