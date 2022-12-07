***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:00
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085299
BIST
17:374.820
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -180,25
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
17:3718,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:3719,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1111
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:371.068,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.068,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.068,75
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:37
|YESIL
|4,40
|63.359.008
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|595.575.005
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|643.594.824
|% 9,97
|
|KRONT
|98,75
|43.333.000
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.988.233
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|52.854.980
|% -9,99
|
|EUREN
|15,11
|917.594.838
|% -9,76
|
|ENKAI
|23,96
|2.730.149.652
|% -9,58
|
|KRDMD
|17,09
|14.094.320.197
|% -3,45
|
|THYAO
|134,00
|9.411.956.935
|% -1,18
|
|ASELS
|49,28
|6.440.660.329
|% 0,49
|
|PETKM
|17,17
|5.176.656.385
|% -4,61
|
|EREGL
|40,54
|4.234.902.058
|% -4,79
|
|KRDMD
|17,09
|14.094.320.197
|% -3,45
|
|EKGYO
|6,94
|2.630.397.337
|% -4,14
|
|ADESE
|1,93
|572.147.119
|% 5,46
|
|PETKM
|17,17
|5.176.656.385
|% -4,61
|
|ISCTR
|9,91
|2.670.219.671
|% -2,94
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6360
|18,6449
|% 0,05
|
|Euro
|19,6173
|19,6234
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,6956
|22,8095
|% 0,67
|
|Frank
|19,8032
|19,9225
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% 0,02
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|14,91
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,99
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.184
|7.235
|35,00
|
|Yarım
|3.479
|3.537
|17,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.768
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,20
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,82
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -184, 66 kaybederek (% -3.44 ) 5, 182
-
17:52XU100
Endeks 4, 821 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 59 altında . İşlem hacmi 100, 611.00 milyon TL de
-
17:52RODRG
Yüzde -8.33 oranında düşüşle 27.30 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 367 adet işlem
-
17:51TEZOL
Yüzde -6.84 oranında düşüşle 28.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 848 adet işlem
-
17:50HATEK
Yüzde -8.95 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 473, 327 adet işlem