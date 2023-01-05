***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:13
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093466
BIST
10:075.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 39,65
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.550
10:0718,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:0719,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0662
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:071.116,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.116,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:05
|EYGYO
|25,18
|19.366.139
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|BFREN
|5.634,60
|28.268.476
|% 7,72
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|ULUSE
|202,50
|621.675
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|1.626.733
|% -9,87
|
|MRGYO
|5,46
|16.018.939
|% -9,75
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,52
|910.057.827
|% 1,40
|
|THYAO
|145,30
|411.199.321
|% 0,55
|
|ASELS
|66,10
|400.616.483
|% 1,46
|
|KRDMD
|19,79
|389.023.223
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,50
|318.451.111
|% 0,85
|
|EKGYO
|9,50
|318.451.111
|% 0,85
|
|EREGL
|43,52
|910.057.827
|% 1,40
|
|KRDMD
|19,79
|389.023.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,79
|150.690.995
|% 1,29
|
|ISCTR
|12,67
|143.110.896
|% 1,12
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7427
|18,7557
|% 0,07
|
|Euro
|19,9227
|19,9505
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,4796
|22,5923
|% -0,24
|
|Frank
|20,0665
|20,1874
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9708
|4,9958
|% 0,03
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,19
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.545
|7.610
|-16,00
|
|Yarım
|3.654
|3.720
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,08
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,83
|