***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 14:03
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101940
BIST
13:545.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 53,81
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
13:5418,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
13:5420,3537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0388
|Açılış
|: 20,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3434
13:541.150,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.150,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler13:54
|ONCSM
|37,40
|5.671.710
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.231.466
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|935.774
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|10.834.899
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|38.895.710
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|ULUFA
|6,50
|9.834.088
|% -8,19
|
|DIRIT
|6,96
|228.697
|% -7,20
|
|TERA
|23,26
|14.780.476
|% -5,45
|
|EKGYO
|8,06
|2.637.310.978
|% -5,29
|
|THYAO
|136,70
|4.949.847.192
|% 0,66
|
|ASELS
|56,30
|3.589.641.276
|% 0,72
|
|EREGL
|40,36
|3.458.107.213
|% 1,97
|
|KRDMD
|18,73
|3.197.322.629
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,06
|2.637.310.978
|% -5,29
|
|EKGYO
|8,06
|2.637.310.978
|% -5,29
|
|YKBNK
|9,25
|1.573.742.934
|% 2,32
|
|KRDMD
|18,73
|3.197.322.629
|% -0,90
|
|SKBNK
|2,67
|305.904.666
|% 1,14
|
|PETKM
|17,98
|1.671.620.400
|% 3,21
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7839
|18,7872
|% 0,02
|
|Euro
|20,3446
|20,3537
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,9095
|23,0244
|% 0,17
|
|Frank
|20,1738
|20,2953
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% 0,02
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|7,00
|
|Altın Gr.
|1.150
|1.150
|4,08
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.814
|7.888
|78,00
|
|Yarım
|3.808
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,91
|84,91
|0,88
|