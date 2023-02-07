***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:27
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110366
BIST
11:144.776
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -154,15
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:1418,8326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:1420,1926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0166
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:141.133,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.133,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:12
|KONYA
|2.964,50
|84.307.797
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.890.408
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|88.066
|% 9,97
|
|VKING
|36,40
|1.633.486
|% -9,99
|
|CANTE
|65,30
|35.338.984
|% -9,31
|
|CEOEM
|16,60
|3.796.536
|% -9,29
|
|TURSG
|8,71
|35.291.246
|% -8,89
|
|AKGRT
|2,92
|22.020.264
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,90
|1.132.007.703
|% 1,36
|
|THYAO
|135,00
|860.850.178
|% -3,50
|
|ASELS
|54,80
|717.480.121
|% -6,80
|
|EREGL
|39,30
|652.011.346
|% -1,90
|
|OYAKC
|24,90
|578.226.847
|% 9,89
|
|KRDMD
|17,90
|1.132.007.703
|% 1,36
|
|EKGYO
|7,10
|207.051.493
|% -2,34
|
|BSOKE
|5,96
|180.155.786
|% -6,58
|
|BUCIM
|6,05
|159.773.259
|% 8,42
|
|YKBNK
|8,63
|225.218.173
|% -2,82
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8288
|18,8330
|% 0,04
|
|Euro
|20,1731
|20,1787
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5055
|22,6184
|% -0,26
|
|Frank
|20,1985
|20,3202
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0038
|5,0289
|% 0,03
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|5,80
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|5,09
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.742
|7.804
|16,00
|
|Yarım
|3.782
|3.819
|8,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.909
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,60
|0,13
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|1,60
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Seans Raporu
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