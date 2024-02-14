***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2024 14:26
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249479
BIST
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16:178.987
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -7,25
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.918
En Yüksek
9.037
16:1730,7496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0438
|Açılış
|: 30,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
16:1732,9670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0582
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
16:171.967,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.967,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,19
BIST En Aktif Hisseler16:17
|OSTIM
|8,80
|98.258.694
|% 10,00
|
|ISYAT
|13,97
|128.332.690
|% 10,00
|
|ISGSY
|29,92
|106.706.518
|% 10,00
|
|KENT
|660,00
|7.763.160
|% 10,00
|
|KRTEK
|41,40
|129.854.330
|% 9,99
|
|SELGD
|47,16
|17.779.273
|% -10,00
|
|MARKA
|79,20
|9.197.107
|% -10,00
|
|TETMT
|6.120,00
|7.830.855
|% -10,00
|
|ERSU
|33,92
|27.227.648
|% -9,98
|
|EKIZ
|47,02
|3.916.283
|% -7,98
|
|GUBRF
|207,90
|10.331.766.762
|% 5,11
|
|THYAO
|280,25
|8.312.534.811
|% -0,36
|
|TUPRS
|164,20
|4.741.911.157
|% 2,24
|
|REEDR
|52,05
|4.588.903.946
|% 9,95
|
|ISCTR
|26,76
|4.133.686.097
|% -1,47
|
|ZOREN
|5,25
|1.802.643.066
|% -3,14
|
|EKGYO
|10,60
|2.440.447.117
|% -1,03
|
|KLGYO
|5,88
|987.331.139
|% 9,91
|
|QUAGR
|4,61
|781.198.453
|% 9,50
|
|ISCTR
|26,76
|4.133.686.097
|% -1,47
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7460
|30,7496
|% 0,14
|
|Euro
|32,9590
|32,9670
|% 0,18
|
|Sterlin
|38,5140
|38,7071
|% -0,07
|
|Frank
|34,5489
|34,7571
|% 0,25
|
|Riyal
|8,1743
|8,2153
|% 0,09
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,04
|22,07
|% 0,66
|
|Platin
|890,37
|894,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,58
|884,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,88
|82,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.991,23
|1.991,55
|% 0,66
|