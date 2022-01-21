***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2022 16:12
***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KLGYO
Açıklamalar Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Kiler Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995639
BIST
16:331.994
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -20,51
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.989
16:3313,4217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0450
|Açılış
|: 13,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
16:3315,2334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0894
|Açılış
|: 15,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
16:33792,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,81
|Açılış
|: 792,79
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler16:31
|LINK
|33,44
|27.552.767
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.485.333
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.893.713
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|27.071.798
|% 9,92
|
|IHEVA
|1,06
|21.239.540
|% 9,28
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|185.966.187
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,06
|2.300.472.007
|% -3,70
|
|KRDMD
|12,15
|2.276.192.099
|% -3,95
|
|SISE
|13,90
|1.362.957.069
|% 0,80
|
|GARAN
|11,88
|1.234.997.431
|% -0,50
|
|PETKM
|8,78
|1.190.120.202
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,99
|941.495.381
|% -0,75
|
|KRDMD
|12,15
|2.276.192.099
|% -3,95
|
|EKGYO
|2,40
|403.491.142
|% 0,00
|
|PETKM
|8,78
|1.190.120.202
|% -0,90
|
|TSKB
|1,54
|175.577.801
|% -1,28
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4000
|13,4217
|% 0,34
|
|Euro
|15,2147
|15,2334
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,1476
|18,2386
|% 0,23
|
|Frank
|14,6450
|14,7332
|% 1,00
|
|Riyal
|3,5649
|3,5828
|% 0,37
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-0,09
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,04
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.337
|-7,00
|
|Tam
|5.230
|5.362
|-11,43
|
|Yarım
|2.528
|2.594
|-5,53
|
|Çeyrek
|1.268
|1.297
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,56
|0,04
|
|B. Petrol
|87,10
|87,10
|-1,28
|
Seans Raporu
16:31
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16:48YKSLN
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 56 kaybederek (% -1.19 ) 1, 785