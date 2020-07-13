***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [KLGYO]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 13.07.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 14.07.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoHasan MEŞE 13155847Zeynep Şeyma MASCA 41876022Ahmet Selim AY 44678981Ramazan USLU 29393078Saime Esma MASCA 44891824Esra MASCA 24382799Karar 2020/43 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859603BIST