***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
13.07.2020 22:21
***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 13.07.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 14.07.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Hasan MEŞE 13155847
Zeynep Şeyma MASCA 41876022
Ahmet Selim AY 44678981
Ramazan USLU 29393078
Saime Esma MASCA 44891824
Esra MASCA 24382799
Karar 2020/43 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859603
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,7934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8184
En Düşük
7,7554
18:05397,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,49
|Açılış
|: 397,45
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5842
|8,6273
|% -0,58
|
|Frank
|7,2544
|7,2981
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|4,13
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.607
|2,60
|
|Tam
|2.665
|2.676
|2,80
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|1,30
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,08
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|0,08
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-1,00
|
Seans Raporu
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17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de