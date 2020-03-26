***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.03.2020 15:26
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832339
BIST
16:4990.805
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 1.741,86
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.972
En Düşük
88.481
16:496,4130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3905
16:497,0375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0528
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
16:49335,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,63
|Açılış
|: 335,40
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|5,39
|21.553.707
|% 10,00
|
|AFYON
|4,62
|35.251.679
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.147.886
|% 10,00
|
|KUTPO
|5,83
|4.198.593
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.268.232
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.504.127
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,15
|1.216.370.053
|% 4,33
|
|ASELS
|24,06
|954.902.348
|% 2,65
|
|GARAN
|7,84
|802.784.255
|% 4,53
|
|AKBNK
|5,64
|387.620.362
|% 1,26
|
|YKBNK
|1,94
|341.635.112
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|341.635.112
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|131.740.990
|% 9,09
|
|THYAO
|9,15
|1.216.370.053
|% 4,33
|
|IHLAS
|0,46
|53.016.584
|% 9,52
|
|GARAN
|7,84
|802.784.255
|% 4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6473
|7,6856
|% 0,55
|
|Frank
|6,5690
|6,6085
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6992
|1,7077
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.631
|13,31
|
|Altın Gr.
|335
|336
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|27,02
|27,02
|-0,37
|