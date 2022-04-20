***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2022 15:35
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022307
BIST
16:382.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,76
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:3814,6742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0241
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6764
En Düşük
14,6396
16:3815,9105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0945
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:38918,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 918,01
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:37
|DAGI
|3,54
|50.015.234
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.504.746
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,50
|103.960.353
|% 8,71
|
|MANAS
|26,76
|68.374.996
|% 7,47
|
|NTHOL
|11,86
|105.395.281
|% 7,14
|
|EDATA
|16,20
|49.374.728
|% -10,00
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,48
|30.426.746
|% -4,44
|
|THYAO
|38,98
|3.492.634.288
|% 0,57
|
|SISE
|18,35
|2.405.311.747
|% 2,11
|
|GARAN
|14,25
|2.165.092.559
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,30
|1.576.894.538
|% 1,53
|
|KRDMD
|16,29
|1.362.778.191
|% -0,67
|
|ODAS
|2,62
|965.465.251
|% 3,56
|
|YKBNK
|5,30
|1.576.894.538
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,92
|754.740.819
|% 0,69
|
|TSKB
|2,03
|401.801.215
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,23
|362.429.635
|% 2,29
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6728
|14,6779
|% 0,19
|
|Euro
|15,8972
|15,9092
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,0990
|19,1948
|% 0,60
|
|Frank
|15,4090
|15,5018
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9011
|3,9207
|% 0,16
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-2,49
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.190
|-52,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-47,73
|
|Yarım
|2.934
|3.009
|-23,09
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-11,54
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,93
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 07 artarak (% 0.43 ) 2, 830
-
16:51XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 35, 883.00 milyon TL de
-
16:51SMART
Yüzde 4.98 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 724, 056 adet işlem
-
16:50NTHOL
Yüzde 7.23 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 042, 977 adet işlem
-
16:49YKSLN
Yüzde 4.65 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 006, 081 adet işlem