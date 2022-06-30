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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

30.06.2022 14:37
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz  Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret  Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca  Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile  ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız  Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim  kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040329


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Yarım 3.161 3.201 -46,00  
Çeyrek 1.584 1.600 -23,00  
Gümüş.Ons 20,38 20,42 -0,35  
Gümüş Gr. 10,92 10,94 -0,18  
B. Petrol 112 112 -0,95  
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