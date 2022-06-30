***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2022 14:37
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040329
BIST
14:502.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,20
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:5016,6800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0418
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:5017,3582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0295
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:50967,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,61
|Açılış
|: 967,39
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:49
|RTALB
|7,46
|99.439.630
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,70
|7.711.747
|% 9,03
|
|EKGYO
|2,72
|797.384.849
|% 7,51
|
|BEYAZ
|9,59
|45.388.943
|% 7,15
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.266.965
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.285.516
|% -9,98
|
|BERA
|14,73
|399.697.378
|% -7,42
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|EKIZ
|5,61
|167.106
|% -6,81
|
|THYAO
|45,96
|2.569.271.597
|% -0,48
|
|SISE
|21,54
|2.452.910.953
|% 4,16
|
|EREGL
|26,88
|917.827.138
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,72
|797.384.849
|% 7,51
|
|SAHOL
|18,89
|703.725.849
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,72
|797.384.849
|% 7,51
|
|ODAS
|2,82
|351.434.364
|% -2,76
|
|YKBNK
|4,33
|518.133.548
|% 0,93
|
|SISE
|21,54
|2.452.910.953
|% 4,16
|
|TSKB
|1,97
|209.764.894
|% -2,48
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6697
|16,6799
|% 0,25
|
|Euro
|17,3358
|17,3617
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,1141
|20,2150
|% -0,01
|
|Frank
|17,3395
|17,4439
|% -0,12
|
|Riyal
|4,4310
|4,4532
|% 0,18
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-13,15
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|6.461
|6.558
|-41,00
|
|Tam
|6.459
|6.546
|-95,00
|
|Yarım
|3.161
|3.201
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.600
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,42
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|-0,18
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,95
|
Seans Raporu
14:49
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