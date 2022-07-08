***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.07.2022 11:22
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022 - 30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2022
Tescil Tarihi
08.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.07.2022 - 10616
Açıklamalar
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiş olup İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.07.2022 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044282
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
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|Önceki Kapanış
|: 2.426
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2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0599
|Açılış
|: 17,3700
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|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3279
En Düşük
17,1768
12:3517,5396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 17,5700
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|Önceki Kapanış
|: 17,5700
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17,6068
En Düşük
17,4369
12:35967,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,66
|Açılış
|: 967,04
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|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.763.916
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.237.284
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.646.075
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.533.494
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|38.570.205
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.627.081
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|72.589.945
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|392.578.120
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.337.010.668
|% 0,69
|
|SISE
|21,52
|631.782.490
|% 0,47
|
|EREGL
|26,52
|623.230.795
|% 1,14
|
|KRDMD
|10,79
|412.709.161
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|392.578.120
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|254.494.227
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|125.224.399
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|412.709.161
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|94.835.609
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|631.782.490
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3093
|17,3213
|% 0,31
|
|Euro
|17,5222
|17,5398
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,6284
|20,7318
|% -0,27
|
|Frank
|17,6452
|17,7515
|% 0,03
|
|Riyal
|4,5995
|4,6225
|% 0,37
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-2,47
|
|Altın Gr.
|967
|967
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.619
|26,00
|
|Tam
|6.510
|6.609
|23,00
|
|Yarım
|3.187
|3.230
|10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.617
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,16
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,21
|