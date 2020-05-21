***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli Kağıthane İlçesi Sapphire Rezidans Yıl Sonu Revize Değerleme RaporuRapor Tarihi18.05.2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sapphire Rezidans(8 Adet Daire)'a ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 18.05.2020 tarihli 2019 yıl sonu revize değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846221BIST