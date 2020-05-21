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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

21.05.2020 14:22
GÜNCEL HABERLER



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.01.2020
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sapphire Rezidans Yıl Sonu Revize Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
18.05.2020
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
  
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sapphire Rezidans(8 Adet Daire)'a ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 18.05.2020 tarihli 2019 yıl sonu revize değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846221


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Tam 2.531 2.556 -12,20  
Yarım 1.235 1.249 -6,00  
Çeyrek 618 625 -3,00  
Gümüş.Ons 17,23 17,26 -0,32  
Gümüş Gr. 3,78 3,79 -0,05  
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