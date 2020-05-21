***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
21.05.2020 14:22
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sapphire Rezidans Yıl Sonu Revize Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
18.05.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sapphire Rezidans(8 Adet Daire)'a ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 18.05.2020 tarihli 2019 yıl sonu revize değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846221
BIST
15:53102.693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 535,73
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
15:536,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
15:537,4716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
15:53380,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,41
|Açılış
|: 380,29
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|20,72
|264.630.928
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.635.770
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.529.248
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|767.627
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,93
|312.147.687
|% -12,41
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|125.717.907
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.223.125
|% -9,98
|
|THYAO
|11,10
|779.522.789
|% 2,02
|
|GARAN
|7,63
|761.949.003
|% -1,04
|
|ASELS
|29,56
|751.332.069
|% -0,14
|
|GUSGR
|3,29
|547.558.009
|% -0,60
|
|AVOD
|3,21
|346.744.909
|% 7,72
|
|EKGYO
|1,37
|264.517.065
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,29
|547.558.009
|% -0,60
|
|IHLGM
|1,21
|159.472.816
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,48
|324.090.633
|% 1,64
|
|AVOD
|3,21
|346.744.909
|% 7,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2945
|8,3361
|% 0,09
|
|Frank
|6,9992
|7,0414
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,77
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.491
|-12,00
|
|Tam
|2.531
|2.556
|-12,20
|
|Yarım
|1.235
|1.249
|-6,00
|
|Çeyrek
|618
|625
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,26
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,66
|36,66
|0,91
|