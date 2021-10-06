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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

06.10.2021 10:54



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Abbasağa Mahallesi 347 Ada 1 Parsel İçin 26.07.2021 Tarihli Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Hakkın Değer Tespiti
Rapor Tarihi
05.10.2021
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Abbasağa Mahallesi 347 Ada 1 Parsel'e ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967286


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Riyal 2,3715 2,3834 % 0,64  
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11:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.750 -10,79  
Altın Gr. 501 501 -0,26  
Cumhuriyet 3.305 3.355 0,00  
Tam 3.290 3.373 -1,88  
Yarım 1.590 1.631 -0,91  
Çeyrek 798 816 -0,45  
Gümüş.Ons 22,36 22,38 -0,27  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,03  
B. Petrol 82,62 82,62 1,36  
Seans Raporu 11:32
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