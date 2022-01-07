***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2022 17:50
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Başakşehir İlçesi Referans Başakşehir Vadi Projesi Değer Tespiti
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi 1284 Ada 2 Parsel üzerinde geliştirilen Referans Başakşehir Vadi Projesine ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990080
BIST
18:002.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 27,01
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0013,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0208
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0015,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0850
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
18:00796,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,28
|Açılış
|: 796,88
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler17:58
|KRDMA
|9,26
|106.450.085
|% 9,98
|
|UZERB
|51,20
|2.089.830
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|136.801.845
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|30.139.791
|% 9,96
|
|OSMEN
|29,18
|10.292.681
|% 9,95
|
|DOBUR
|92,80
|14.274.700
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.317.755
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,28
|290.184.330
|% -9,90
|
|IHAAS
|10,45
|4.575.736
|% -5,17
|
|IHEVA
|1,01
|26.552.067
|% -4,72
|
|GARAN
|11,77
|4.365.386.686
|% 2,53
|
|EREGL
|30,78
|3.617.694.123
|% 1,92
|
|THYAO
|24,96
|2.829.916.778
|% 0,40
|
|KRDMD
|11,52
|2.678.105.068
|% 8,78
|
|YKBNK
|3,71
|1.921.623.164
|% 6,30
|
|YKBNK
|3,71
|1.921.623.164
|% 6,30
|
|GARAN
|11,77
|4.365.386.686
|% 2,53
|
|KRDMD
|11,52
|2.678.105.068
|% 8,78
|
|EKGYO
|2,34
|531.683.115
|% 3,54
|
|TSKB
|1,57
|306.617.883
|% 3,97
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8279
|13,8627
|% 0,15
|
|Euro
|15,6928
|15,7296
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,6580
|18,7516
|% 0,23
|
|Frank
|14,9156
|15,0055
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6653
|3,6837
|% 0,01
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,78
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,12
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|82,18
|82,18
|0,19
|
Seans Raporu
17:58
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17:59PSGYO
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